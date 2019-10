Duplicitar. Paul Stănescu, cu o mână ia bani de la buget pentru clientela politică, cu alta votează împotriva PSD

Întrebat de jurnalişti de ce nu a votat alături de colegii din PSD împotriva solicitării Opoziţiei, Stănescu a replicat sec că din greşeală a apăsat pe alt buton. „Nu mi-am dat seama şi am votat prezent nu am votat pentru, din greşeală, pur si simplu am greşit, eu cu Radu, liderul de grup şi cu domnul Arcaş”, a explicat Stănescu, ironic, pe holurile Parlamentului.

Totuşi, după şedinţa victorioasă pentru Opoziţie, Stănescu a fost văzut dând mâna cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, lucru care a alimentat suspiciunile privitoare la o trădare din partea vicepreşedintelui PSD, mai ales că în ultimele luni relaţia acestuia cu premierul Viorica Dăncilă a fost una extrem de rece. Motivul oficial: Stănescu s-a opus organizării Congresului PSD înaintea alegerilor prezidenţiale, aşa cum dorea Viorica Dăncilă.

Conform unor surse, trădarea lui Stănescu are însă şi un alt substrat, care ţine de faptul că acesta încearcă să-şi asigure, în eventualitatea schimbării guvernului, accesul la robinetul banului public. Principala sursă din care Stănescu îşi alimentează clientela politică este Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funcialre (ANIF), unde liderul PSD Olt l-a implantat ca preşedinte pe Florin Ionuţ Barbu. ANIF este vaca de muls a grupării Paul Stănescu-Marius Oprescu (peşedintele CJ Olt)-Marius Iancu (deputat PSD de Olt)-Vali Ţiţirigă (patronal firmei Wagramer Termo 2000). În ultimul an, firma lui Vali Ţiţirigă a câştigat licitaţii de peste 50 de milioane de euro de la ANIF, ultima fiind adjudecată pe 13 septembrie 2019 cu următoarele obiective: ”Proiectare (unde este cazul), asistenţă tehnică (unde este cazul) şi execuţie lucrări pentru următoarele sedii aparţinând Inspectoratului de Stat în Construcţii: Lotul 1 : Execuţie lucrări pentru obiectivul de «Efectuare lucrări de reparaţii capitale respectiv: restaurare, consolidare, modernizare, recompartimentări interioare şi extindere, amenajare incintă şi împrejmuire, etc. şi reparaţii la corpurile anexă ale sediului Inspectoratului Judeţean în Construcţii Olt» + Lotul 3: Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţii «Construire sediu Inspectoratul Judeţean în Construcţii Vâlcea»”.