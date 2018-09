Dragnea, despre protestul diasporei: vorbim de o tentativă de lovitură de stat. Protestele au fost finanţate din plan extern. Vor apărea dovezile

Liderul PSD a mai precizat că şi el, şi partidul nu consideră că vina aparţine cuiva după violenţele de la protestul din 10 august. El susţine că instituţiile statului n-au greşit cu nimic când au intervenit în forţă, având suficiente elemente “ca să vorbim de o tentativă de lovitură de stat”.

“Tot PSD-ul, în frunte cu mine, am spus: nu putem vorbi de o vină pentru că eu sunt absolut convins că în 10 august, instituţiile statului n-au greşit cu nimic, n-au acţionat ilegal, jandarmii şi-au făcut datoria, n-au reacţionat absolut deloc înainte să înceapă violenţele. Reacţiile şi toate acţiunile le-au făcut respectând legislaţia şi respectând regulamentele, şi cu avertizări suficiente, dar PSD ce trebuia să facă? Să o demită pe Carmen Dan spunând că ce? Că PSD i-a adus şi pe cei violenţi în stradă, că PSD le-a pus la ăia pietre de caldarâm cu care au dat în jandarmi? Noi, pe 10 august, am avut suficiente elemente, sunt suficiente elemente ca să vorbim de o tentativă de lovitură de stat. Au fost proteste finanţate, se pare că şi din extern”, a mai punctat Dragnea.

Preşedintele social-democraţilor este convins că săptămâna viitoare vor ieşi la iveală dovezile că protestul a fost o tentativă de lovitură de stat şi a fost finanţat.

“Eu sunt absolut convins că săptămâna viitoare vor ieşi public (dovezile – n.r.). Eu am auzit că săptămâna viitoare o să iasă. E mai puţin important de unde (am informaţiile – n.r.), dar sunt sigur că vor ieşi informaţii despre faptul că s-au finanţat aceste proteste, că au fost organizaţi tip paramilitar, că au vrut să ocupe prin violenţă sediul Guvernului şi au provocat întruna jandarmii. Astea sunt elemente ale unei tentative de lovituri de stat. Eu sper ca DIICOT şi Parchetul General să ancheteze şi să îşi facă datoria faţă de ţară şi de stat, nu faţă de unii indivizi sau de alte grupuri de interese, pentru că în faţa unor evidenţe, dacă vor ieşi aşa cum am auzit eu, este foarte greu să se mai ascundă adevărul. Noi ce trebuia să facem? Şi aşa s-a urmărit prin toate acţiunile, Iohannis, Cioloş, PNL, USR, inclusiv ale lui Lazăr, să se intimideze Jandarmeria. De ce? Ca să pregătească, probabil, o altă acţiune în care jandarmii să se dea de o parte şi să paralizeze instituţiile statului. Care erau motivele pentru care trebuia demisă doamna Carmen Dan? Asta s-a discutat în CEx, şi de aici am văzut că de a doua zi au început atacurile la mine. Le duc şi pe astea, dar eu le spun tuturor colegilor de partid: obiectivul tuturor, în mod sincer trebuie să fie păstrarea guvernării”, a conchis el.