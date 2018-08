Dragnea, despre mitingul diasporei: A fost o tentativă de lovitură de stat eşuată

Preşedintele PSD a declarat că se afla la Neptun în seara mitingului diasporei şi s-a declarat convins că protestatarii au vrut să dea jos Guvernul prin violenţe.

A subliniat, însă, că Jandarmeria a acţionat legal prin intervenţia pe care a avut-o.



„Eu am văzut o tentativă de lovitură de stat eşuată. Asta am văzut. Asta se dorea. Asta se vorbea pe reţelele sociale. Şi s-a văzut. Adică ceea ce a făcut Iohannis cu acel mesaj, acea postare pe Facebook iresponsabilă din partea unui şef de stat, să inciţi în continuare la violenţe exact în minutele în care fata jandarm era aproape linşată de nişte brute, de nişte animale. A fost o organizare paramilitară foarte bine pusă la punct”, a declarat marţi seară Liviu Dragnea la Antena 3.

Preşedintele PSD e convins că protestatarii au vrut să dea jos Guvernul prin violenţe şi că „sigur au fost adunaţi de cineva”.

„Am fost marcat profund, am crezut că va fi omorâtă fata aia acolo. Mi-am dat seama că tot ce se vorbea era adevărat. Aveau nevoie de cel puţin un mort ca să iasă să spună să plece Guvernul. Oamenii care gândesc aşa sunt nişte criminali. Toţi cei care au organizat aceste violenţe. Că acolo au fost oameni care au vrut să protesteze paşnic, ok, dar nu poţi fi de acord cu violenţele. Nimeni nu e de acord cu violenţele. În afară de Iohannis. Jandarmii erau loviţi şi Iohannis le spunea «lăsaţi-vă loviţi». Jandarmeria a acţionat legal, cu respectarea regulamentului. Nu am văzut nicio intervenţie disproporţionată. Asta cu diaspora a fost o păcăleală. Sigur au fost adunaţi de cineva acolo”, a susţinut Dragnea.