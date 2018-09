Dragnea: Cred cu tărie că trebuie să fie un candidat comun PSD-ALDE la alegerile prezidenţiale. Sunt absolut convins că Iohannis nu va mai fi preşedintele României începând cu 2019

„Eu am spus-o în CExN, opinia mea este că trebuie să avem un candidat comun (la alegerile prezidenţiale – n.r.). Eu am experinţa din miezul USL. Când USL s-a rupt, a câştigat altcineva. Cred cu tărie că trebuie să fie un candidat comun PSD-ALDE, urmând ca atunci când hotărâm să facem anunţurile, să stabilim cine are cele mai mari şanse”, a declarat Liviu Dragnea.





El spune că a convenit cu liderul ALDE să nu pronunţe niciun nume de candidat înainte de a face analize.





„Am convenit cu domnul Tăriceanu, şi are foarte mare dreptate: nu trebuie să pronunţăm niciun nume acum, dintr-un motiv foarte simplu – trebuie să fie analize foarte bine făcute”, a mai spus el.





Liderul PSD a mai menţionat că este absolut convins de faptul că Iohannis nu va mai fi preşedintele ţării începând cu anul 2019.





„Ceea ce nu pot să spun că ştiu, dar sunt absolut convins, este că Iohannis nu va mai fi preşedintele României începând cu 2019. N-a făcut nimic. Se întâmplă nişte lucruri. Cu PSD la guvernare se întâmplă nişte lucruri. Le-am vorbit şi o să le tot vorbim. Unul din motivele pentru care unii miniştri vor fi schimbaţi este proasta comunicare, pentru că sunt oameni cărora li s-a mărit pensia şi nu sunt siguri că li s-a mărit pensia. Lăsând gol spaţiul de comunicare, vin toate minciunile, şi vin cu găleata”, a conchis Dragnea.