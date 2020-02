Demisie din Guvernul Orban. Cine pleacă înainte de învestirea noii echipe

Guvernul condus de Ludovic Orban are cu un secretar de stat mai puţin, după demisia Ioanei Constantin. FOTO Mediafax

„A fost o onoare să fac parte din Guvernul României, iar acum închei activitatea de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru a mă dedica campaniei PMP pentru alegerile locale. La şedinţa Colegiului Naţional din 15 februarie, colegii mei din PMP mi-au acordat încrederea şi responsabilitatea de a coordona la nivel naţional campania pentru alegerile locale din acest an. Am avut o colaborare bună cu ministrul Violeta Alexandru şi oamenii pe care i-am întâlnit în minister. Mă bucur că am putut lucra împreună. Las în urmă, în lucru, un proiect care sper că se va concretiza: un acord cu Republica Moldova pentru piaţa forţei de muncă”, a anunţat pe pagina sa de Facebook Ioana Constantin.

Secretarul de stat al PMP a fost unul dintre cei mai vocali oameni ai partidului condus de Eugen Tomac în cele câteva luni de guvernare liberală. „E nevoie de o schimbare radicală în cele mai multe dintre judeţele ţării. Iar alegerile locale sunt fundamentale. Din acest motiv, PMP a susţinut şi susţine cu toată convingerea revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. A fost o perioadă agitată politică. Cred că România are nevoie de stabilitate şi predictibilitate. Ne apucăm de treabă! Ne vedem în judeţele dvs.! PMP+10%”, a completat Ioana Constantin.