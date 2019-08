Daniel Zamfir: ALDE nu poate rămâne la guvernare în absolut orice condiţii

Daniel Zamfir consideră închis subiectul candidatului unic al coaliţiei PSD-ALDE la alegerile prezidenţiale: „Din punctul nostru de vedere, subiectul candidaturii unice este închis. Noi candidăm clar cu domnul Călin Popescu Tăriceanu, PSD şi-a desemnat candidatul în persoana doamnei Dăncilă, fiecare îşi face acum campanie cum crede de cuviinţă. A mai fost de asemenea în spaţiul public în ultima vreme o discuţie legată de faptul că ALDE ar mai fi cerut ministere într-o discuţie cu PSD, iarăşi un lucru neadevărat, bineînţeles, ieri am văzut că a fost dezminţit şi de doamna prim-ministru. De asemenea, alt subiect care a fost în spaţiul public era cel legat de faptul că ALDE forţează intrarea lui Ponta la guvernare, iarăşi un lucru neadevărat, nu există în această chestiune nici un fel de implicare a domnului Tăriceanu în impunerea la guvernare a lui Ponta”.Senatorul aminteşte că „ALDE doreşte să aibă loc o restructurare a Guvernului, care să aibă ca principal atu competenţa, dorim un nou program de guvernare, care să recâştige încrederea populaţiei în actul de guvernare şi bineînţeles, trebuie făcută o reformă a instituţiilor”.„O să discutăm în partid, să vedem cum vom aborda în continuare această relaţie”, precizează el.Întrebat dacă ALDE rămâne la guvernare, Daniel Zamfir a răspuns: „Rămânem la guvernare în acele condiţii pe care vi le-am spus. ALDE nu poate rămâne la guvernare în absolut orice condiţii”.Senatorul ALDE spune că „în politică, lucrurile se discută şi aşa este şi bine. Cred că trebuie să se ajungă la o soluţie. ALDE nu cere ceva pentru el, nu este vorba de nici un minister în plus, nici de altceva, ci pur şi simplu, ALDE doreşte să continue guvernarea, dar această guvernare trebuie să fie una care să dea încredere oamenilor în actul de guvernare. Or noi credem că încrederea oamenilor în actul de guvernare se poate realiza atingând aceste obiective, care nu sunt deloc unele personale ale partidului politic ALDE”.Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, după şedinţa Comitetului Executiv al PSD, că s-a decis continuarea guvernării cu ALDE, iar colegii au respins ca PRO România să intre la guvernare. Dăncilă a mai spus că PSD nu acceptă ultimatumuri, că nu se va face o restructurare guvernamentală, ci doar o remaniere şi că la 1 septembrie va veni cu o „ajustare” a programului de guvernare.

