Dăncilă s-a semnat „bucătar-şef al delegaţiei S&D” în e-mailul prin care susţinea OUG 13

În documentul obţinut de NewsWeek România se vede că Dăncilă s-a semnat „chef” al delegaţiei socialiştilor şi democraţilor, cuvânt care, în limba română se traduce drept bucătar şef, după cum a semnalat jurnalistul Andrei Buzerea pe contul său de Facebook.

„Viorica Dăncilă, MEP for Romania, chef of the Romanian S&D delegation”. Traducere ar fi următoarea: „Viorica Dăncilă, europarlamentar pentru România, bucătar-şef al delegaţiei române a S&D”.

La dezbaterea de marţi Viorica Dăncilă a anunţat că ea nu a avut nicio legătură cu OUG 13, dar şi faptul că ordonanţa a fost constituţională, deci ea nu vede nicio problemă de legalitate.

Sursă NewsWeek