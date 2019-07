Dăncilă: Am încredere că pot fi preşedintele de care această ţară are nevoie

„Mulţumesc colegilor din Comitetul Executiv pentru puternica susţinere arătată astăzi. Am demonstrat că pot fi premierul tuturor românilor şi am încredere că pot fi şi preşedintele de care această ţară are nevoie. Ura şi dezbinarea nu ne vor duce înainte, iar din vendete politice şi jocuri de imagine sterile românii nu câştigă nimic. Nici din pasivitate sau agresivitate. România nu are nevoie de un preşedinte care îşi aminteşte de misiunea sa doar în campanie, o dată la cinci ani, a scris dăncilă, marţi seară, pe Facebook.Dăncilă susţine că „România are nevoie de consens şi dialog real, de construcţie şi stabilitate, are nevoie de un preşedinte care îşi iubeşte ţara şi care luptă pentru mai bine”.Comitetul Executiv Naţional al PSD a votat marţi ca Viorica Dăncilă să fie candidatul partidului la Preşedinţie.Viorica Dăncilă a declarat, după votul CEx, că s-a votat pentru preşedintele partidului, respectiv pentru ea pentru a reprezenta PSD în alegerile prezidenţiale. Ea a afirmat că are şanse şi în faţa preşedintelui Klaus Iohannis pentru că a demonstrat că poate fi premierul tuturor românilor, deci poate fi şi preşedintele tuturor românilor.

