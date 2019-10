Dăncilă: Atitudinea Opoziţiei este jignitoare pentru românii care lucrează inclusiv sâmbătă şi duminică

Dăncilă a afirmat, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, că dezbaterile şi votul pentru moţiunea de cenzură vor avea loc sâmbătă.„În Parlamentul României astăzi va fi citit textul moţiunii de cenzură depusă de opoziţie, iar potrivit calendarului stabilit de birourile permanente reunite, dezbaterile şi votul vor avea loc sâmbătă. Am observat atitudinea de neînţeles a opoziţiei care se se eschivează de la obligaţia de a veni în weekend la muncă. Cu alte cuvinte, opoziţia vrea să vină cu orice preţ la guvernare, dar nu în weekend. Atitudinea opoziţiei este jignitoare pentru românii care lucrează inclusiv sâmbătă şi duminică şi arată lipsă de seriozitate a semnatarilor moţiuni”, a spus Dăncilă.Premierul le-a mai transmis liderilor opoziţiei că guvernarea se exercită 24 de ore din 24 şi le cere parlamentarilor de bună credinţă să vină sâmbătă în Parlament la votul moţiunii de cenzură.„Le transmit liderilor opoziţiei că guvernarea se exercită 24 din 24 de ore, şapte zile pe săptămână, iar oamenii ne-au investit cu încredere pentru a munci şi nu pentru a pleca în vacanţă sau pentru a face jocuri politice. Consideră că această situaţie politică trebuie lămurită rapid, de aceea transmit tuturor parlamentarilor de bună credinţă să vină sâmbătă în Parlament pentru a pune capăt acestei perioade de incertitudini. Aşa cum am mai spus, această moţiune nu are şanse să treacă, iar guvernul îşi va continua activitatea”, a mai afirmat Dăncilă.Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a anunţat, miercuri, că Biroul permanent reunit a stabilit că miercuri, la ora 15.00, va fi citită în plen moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie, iar sâmbătă la ora 11.00 este programat votul. În cazul în care nu va exista cvorum, Iordache spune că va fi programată o nouă şedinţă a Birourilor reunite.