Barna se plânge că presa „inventează“ lucruri despre el şi că este „singurul candidat atacat cu disperare de vechea clasă politică“

„Mijloacele de presă au un singur obiectiv: să găsească, să inveteze lucruri despre Dan Barna. Sunt singurul candidat care e atacat cu disperare de vechea clasă politică. Miza nu este despre Dan Barna-Preşedinte, pentru că asta se va întâmpla, miza este ca foarte mulţi din milioanele din ţară să fie consilieri locali, primari şi o pare dintre noi să fim viitorul guvern al României”, a declarat liderul USR la un eveniment de campanie la Braşov.





Barna a adăugat apoi că unul dintre obiectivele sale pentru când va fi ales preşedinte este modificarea Constituţiei astfel încât preşedintele să aibă puteri sporite precum şi ca legea fundamentală să stabilească alegerea primarilor în două tururi. De asemenea, acesta a vorbit şi despre Educaţie, explicând că este nevoie să fie alocat 6% din PIB.



„E un exemplu pe care îl dau des, dar este foarte plastic. Perioada interbelică a fost perioada cea mai bună pentru România, şi toţi ştim lucrul acesta, deşi şi atunci existau probleme de corupţie, Carol al 2-lea nu era vreun democrat luminat, din niciun punct de vedere, şi totuşi în perioada interbelică am avut economişti foarte buni, arhitecţi extraordinari, am avut matematicieni, artişti, ingineri, medici. Toate astea s-au întâplat pentru că am avut o clasă de mijloc şi nu elite, pentru că elite avem şi acum”, a conchis Barna.