Cioloş răspunde acuzaţiilor Florinei Presadă privind selecţia candidaţilor pentru parlamentare: Nu sunt puşi cu mâna de preşedinte

„Noi avem nişte proceduri de selectare a candidaţilor. Candidaţii la parlamentare nu sunt puşi cu mâna de preşedintele partidului sau de preşedintele unei filiale. Noi am decis fuziunea USR şi PLUS dar, formal, fuziunea va avea efect în momentul în care va fi recunoscută şi înregistrată la tribunal. Din păcate, lucrul acesta durează luni de zile.

Noi am luat decizia asta în august şi ne aşteptăm să avem o decizie a tribunalului care să formalizeze această fuziune abia undeva, probabil, pe la sfârşitul anului sau la începutul anului viitor. Până atunci, fiecare partid trebuie să îşi selecteze candidaţii pe baza propriului statut, pentru că dacă nu facem aşa, oricine poate să conteste decizia respectivă şi are toate şansele să câştige şi am stabilit şi o procedură comună, pentru că avem liste comune

Noi, la PLUS, avem o procedură în statut în care membrii au votat, candidaţii şi-au depus candidaturile, membrii de partid au votat, votul contează pentru 70% şi, în paralel, s-a făcut şi o evaluare de competenţe, pe bază de curriculum vitae. Şi cele două evaluări, cea a votului membrilor care contează cel mai mult şi acea evaluare pe competenţe a stabilit un punctaj. Deci, noi în PLUS, ne-am stabilit ordinea pe listă pentru PLUS pornind de la această evaluare. După care în faza a doua punem la comun candidaţii noştri cu candidaţii de la USR şi stabilim listele comune. Şi votul acesta va fi dat de delegaţi care sunt aleşi şi de PLUS şi de USR”, a spus Dacian Cioloş la Digi24

Florina Presadă, care nu se va mai regăsi pe lista USR, a explicat într-un interviu pentru Adevărul că în USR s-a schimbat sistemul de selecţie a candidaţilor şi că procesul nu s-a mai desfăşurat la fel de transparent ca altădată.

„USR a fost partidul care a venit în faţa oamenilor cu festivalul democraţiei. Membrii USR şi PLUS, la europarlamentare au putut să-şi aleagă candidaţii pe listele pentru alegerile europarlamentare. Am avut atunci vot universal, dezbateri, o campanie internă consistentă iar membrii au putut alege în deplină cunoştinţă de cauză. Acum se foloseşte alt sistem, sistemul cu delegaţi. În fiecare filială se aleg delegaţi iar aceşti delegaţi formează conferinţa municipală care la rândul ei va alege candidaţii USR-PLUS pentru parlamentare. Acest proces, această competiţie internă în filiala Bucureşti nu a existat. De pe azi pe mâine s-au anunţat termenele pentru a te putea înscrie ca delegat în conferinţa municipală şi tot aşa, pe un anumit site au apărut indicaţii de vot pentru membrii filialei de vot USR Bucureşti în sensul în care aceştia trebuia să aleagă o anumită listă de delegaţi, astfel încât aceştia să poată vota o anumită listă de parlamentari. Nu a existat o competiţie, un concurs adevărat între membrii înscrişi pentru a putea fi înscrişi delegaţi”.