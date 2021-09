Cum câştigă PSD teren de pe urma crizei guvernamentale

Chiar dacă USR PLUS şi AUR acuză PSD de blat cu liberalii lui Florin Cîţu pe tema tergiversării moţiunii de cenzură, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, lasă de înţeles că formaţiunea ar avea o strategie.



„Cîţu e pentru noi, în acest moment, un foarte bun agent electoral. De ce să ne băgăm noi în această bătălie? Cîţu oricum e terminat. Fie că ajunge preşedinte în 25 septembrie şi-l vom da jos după aceea, pentru noi e mai interesant şi efectul politic e mai mare să dai jos preşedintele PNL”, a declarat Vasile Dîncu la Digi 24.

Pe de altă parte, nici varianta susţinerii tacite a unui guvern minoritar nu este exclusă total, chiar dacă nu a fost confirmată public de social-democraţi. Cel puţin, în tabăra Cîţu, potrivit informaţiilor „Adevărul”, se ia în calcul această posibilitate.

Ce spun analiştii

Potrivit specialiştilor contactaţi de „Adevărul”, în contextul politic actual, PSD are potenţialul de a câştiga toate alegerile ce urmează să fie organizate în 2024.

„PSD are electoratul stabil, nu are un electorat volatil, nu e un electorat de opinie, are clientele în oraşele mici şi mijlocii de la ţară, PNL are şi o clientelă, dar are şi un electorat mobil. Acest electorat mobil migrează şi poate să migreze la USR PLUS”, a explicat, pentru „Adevărul”, Cristian Pîrvulescu.

Politologul menţionează că o criză poate să demobilizeze sau să mobilizeze, iar dacă nu au loc evenimente de amploare care să vizeze formaţiunea, „PSD destul de liniştit va puncta şi poate câştiga relaxat toate alegerile din 2024, de la parlamentare până la prezidenţiale”.

„Anul trecut, criza sanitară a demobilizat electoratul, iar PSD a câştigat. În 2019, criza a mobilizat electoratul şi PSD a pierdut”, spune Pîrvulescu.

PSD nu ar vrea la guvernare

Şi analistul politic George Jiglău consideră că PSD obţine doar avantaje de pe urma crizei politice, aşa cum s-a întâmplat şi în urma situaţiei generate de criza sanitară.

Pe de altă parte, deşi Marcel Ciolacu spune că partidul pe care îl conduce este pregătit să preia frâiele guvernării, analistul consideră că „ nu şi-ar dori deloc până în 2024”.

Jiglău susţine că „Florin Cîţu şi când nu era în criză era un agent electoral foarte bun pentru PSD” şi menţionează că cea mai potrivită variantă pentru social-democraţi ar fi sprijinirea din umbră a unui guvern minoritar, având posibilitatea retragerii în orice moment şi dărâmarea guvernului.

În cazul în care ar susţine moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, spune George Jiglău, „riscul pentru PSD este să vină un prim-ministru mai bun politic”. „Le convine mai degrabă un Cîţu slăbit ca premier”, este de părere analistul.