Culise. Bilanţul trădării: câţi aleşi PSD şi ProRomânia votează Guvernul Orban. Pe câte voturi se bazeză PNL

Liderul PNL Ludovic Orban are asigurate doar 225 de voturi, în condiţiile în care, pentru învestirea noului guvern, sunt necesare minimum 233. De unde mai culege PNL încă cel puţin 8 voturi? „În momentul de faţă, pe lângă cei 225 de parlamentari care sunt în grupurile care susţin învestirea Guvernului, cu care am semnat acorduri sau am stabilit înţelegeri, sunt încă 11 parlamentari cu care am discutat personal şi mi-au confirmat într-un procent destul de mare faptul că vor fi prezenţi la votul de învestire a Guvernului”, a afirmat Ludovic Orban.

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că liberalii se bazează pe aproximativ 238-239 de senatori şi deputaţi, marja de trădare fiind oricum foarte strânsă. Chiar dacă Victor Ponta a anunţat că Pro România nu va vota Guvernul Orban, liberalii ar avea negociate în mod sigur patru voturi din partea aleşilor ProRomânia, însă ar mai putea primi susţinerea a încă doi sau trei parlamentari aflaţi în tabără lui Ponta, susţin surse politice pentru „Adevărul“.

De asemenea, PNL aşteaptă voturi şi de la câţiva social-democraţi, deşi Viorica Dăncilă le-a interzis aleşilor PSD să fie prezenţi în sală. Patru voturi ar putea obţine liberalii de la aleşii PSD, susţin surse politice pentru „Adevărul”. La acestea se mai adaugă şi voturile parlamentarilor PSD Cluj, trei la număr, aflaţi în război cu Liviu Alexa, liderul impus de Viorica Dăncilă în fruntea filialei judeţene, care şi-a jignit colegii în repetate rânduri. De asemenea, tot din zona PSD ar urma să vină încă două voturi: deputatul Remus Borza (care nu este membru de partid, dar activează în grupul parlamentar PSD) şi Sorin Bota, exclus din formaţiunea social-democrată după ce a votat la moţiunea de cenzură.

Negocieri mai sunt purtate şi cu parlamentarii neafiliaţi, cum e cazul foştilor deputaţi ai ALDE, Graţiela Gavrilescu, Marian Cucşa şi Alexandru Băişanu, foştii social-democraţi Mihăiţă Găină, Emanoil Savin şi Emanuel Bodnariu, sau foştii USR-işti Oana Bîzgan şi Adrian Dohotariu. Potrivit calculelor făcute de PNL, Guvernul Orban ar putea trece cu 235 de voturi, deci patru peste limita majorităţii. Liberalii au şi o estimare optimistă: 240 de voturi, în cazul în care toţi parlamentarii PSD şi ProRomânia cu care au negociat la bucată îşi respectă cuvântul şi votează alături de Opoziţie.

Ponta joacă la două capete

FOTO Mediafax

Liderul ProRomânia, Victor Ponta, susţine că parlamentarii formaţiunii sale nu votează guvernul Ludovic Orban, dar se mai gândesc dacă să intre în sala de plen pentru a asigura cvorumul de şedinţă. Ponta pune o condiţie pentru prezenţa ProRomânia la votul final: Ludovic Orban să-i schimbe pe cei trei miniştri care au primit aviz negativ la audierile din comisiile parlamentare: Florin Cîţu, Violeta Alexandru şi Ion Ştefan. „O să discutăm luni dimineaţă (dacă asigurăm cvorumul - n.r.). În măsura în care domnul Orban nu respectă regulile din Parlament, să schimbe cei trei miniştri respinşi de comisii...Ştiţi, am avut şi eu majoritate cu USL de 70%, a picat un ministru în comisie, l-am schimbat imediat, domnul Cioloş a schimbat, domnul Orban zice că la el nu se aplică regulile. Domnul Orban are timp până luni la ora 14.00 să facă o chestiune de bun-simt, să propună alţi miniştri în locul celor picaţi“, a spus Ponta la România TV.

Surse din conducerea PNL susţin că Ludovic Orban nu va schimba niciun ministru din echipa propusă, pe motiv că cele trei avize negative sunt voturi strict politice ale PSD, fără legătură cu competenţele profesionale ale miniştrilor propuşi. Victor Ponta a negociat atât cu PSD, cât şi cu PNL pentru votul de învestitură, susţin sursele citate. Social-democraţii se bazează pe absenţa parlamentarilor ProRomânia din plen, astfel încât să nu se întrunească cvorumul de şedinţă: Miza: Viorica Dăncilă ar putea arăta, în ultima săptămână din campanie electorlaă, că preşedintele Klaus Iohannis a dat jos guvernul PSD, dar nu a reuşit să pună nimic în loc. Planul PSD nu este să respingă prin vot Guvernul Orban, astfel încât să se apropie de alegeri anticipate, ci să împingă votul pentru instalarea noului Executiv abia după alegerile prezidenţiale, când PSD nu va mai avea nicio miză. „Parlamentarii PSD nu vor fi prezenţi în sală. Bineînţeles că sunt şi trădători, dar cum vor merge la vot, a doua zi să meargă în partidul-foarfecă şi să nu mai fie alături de PSD“, a ameninţat Viorica Dăncilă.

Pe de altă parte, Ludovic Orban a negociat cu mai mulţi deputaţi ProRomânia, nu doar să fie prezenţi în sală, ci să şi voteze pentru învestirea noului guvern. Potrivit surselor citate, în ProRomânia există mai mulşte tabere: unii ar vrea să voteze cu PNL, alţii sunt alături de PSD. Victor Ponta nu controlează cu mână de fier partidul.

Într-un interviu la Adevărul Live, liderul PLUS Dacian Cioloş a afirmat că este „o dramă“ faptul că, după exact patru ani de la tragedia de la Colectiv, votul pentru învestirea noului Guvern să fie la mâna lui Victor Ponta, premierul de la acea vreme răstunat de furia străzii.



