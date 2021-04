CTP, despre USR PLUS: „Ce mă înfioară este capacitatea de a mesteca talaş de partid fără să clipească”. Ce spune despre asemănările cu AUR

„Domnul Voiculescu ia în considerare posibilitatea să plece toată lumea cu el. După mine, potopul! Domnul Voiculescu în loc să spună „domne, evident că nu vom rupe Coaliţia, o să vedem ce o să se întâmple cu Cîţu, cu Mîţu, cu ce se întâmplă acolo”... dar nu să spui că se va lua hotărârea acolo.

Un om onest, aşa cum l-am considerat pe domnul Voiculescu, ar fi spus: „Nu, în niciun caz, eu sunt doar o persoană, nu sunt de neînlocuit, colegii mei trebuie să îşi continue proiectele”. Nu! Dânsul ia în considerare posibilitatea să plece toată lumea cu el. După mine, potopul! Da?

Ceea ce mă îndurerează la aceşti băieţi, la aceste fete... Sunt tineri, reprezentau o speranţă. I-am votat în 2019 la europarlamentare. Eu am votat cu USR PLUS, am pus nişte speranţe în ei... Ce mă înfioară este capacitatea de a mesteca talaş de partid fără să clipească. O ştiu p-asta, o ştiu de la politicarii vechi, încă de pe vremea lui Ceauşescu, dinainte de 89. Era o şcoală puternică, veche... Atunci se dădeau nişte cuvinte cheie, de la partid, de sus, de la propagandă, iar activiştii repetau, îţi împuiau capul din orice poziţie, orice subiect ai fi avut.

Digi24. De pildă: „Trecerea cantităţii într-o nouă calitate”. Era o sintagmă care venea de sus. Era vorba despre cenaclurile SF din Iaşi, şi ţi se răspundea: „Trecerea cantităţii într-o nouă calitate trebuie să fie realizată şi la cenaclurile SF din Iaşi. Sau: „Noua revoluţie tehnico-ştiinţifică”, sau „Organizarea ştiinţifică a producţiei şi a muncii”. Livrau aceste prefabricate şi ăştia ţi le aruncau în faţă indiferent de situaţie”, a declarat Cristian Tudor Popescu, vineri seară, la

Gazetarul crede că între unii susţinători ai USR PLUS şi cei ai AUR există o asemănare - un limbaj cu „ameninţări, înjurături pestilenţiale”.

„Eu sunt tocit. În atâţia ani de zile am fost făcut că sunt cu liberalii, că sunt cu pesediştii, că sunt cu useriştii... Staţi puţin, că ultimul răcnet, înainte de acum că sunt cu liberalii, a fost că sunt neo-marxist, domne. Sunt cu USR-ul. Astea au fost înjurăturile principale de pe internet, la adresa mea. Acum, sigur că s-a mutat. Au venit cohortele – şi sunt pe net, ale USR-ului. Şi, iar ceva care îmi dă fiori. Sunt mulţi dintre ei - şi asta am spus-o de acum doi ani – că seamănă la limbaj cu AUR, printre susţinătorii USR PLUS. Adică ameninţări, înjurături pestilenţiale. O minoritate foarte prezentă care apără cauza.

Ce mi-a dat această senzaţie de frig este capacitatea acestor tineri de a repeta ca nişte automatoni, toţi, aceleaşi lucruri. De dimineaţă s-a dat de la partid - „Premierul este imatur”. „Nici măcar nu s-a consultat”. „A luat această hotărâre fără să ne anunţe”... Fraze tip, standard, pe care fiecare dintre ei le-a pronunţat.

Asta e teribil. De aceea eu n-am fost membru al niciunui partid, începând cu Partidul Comunist. N-am fost capabil. Am această neputinţă. N-aş fi putut vreodată ca în loc să-mi exprim părerea mea despre realitate, aşa cum o văd eu în momentul respectiv, să livrez ceea ce mi s-a spus de la partid. Ăsta e „punctajul”, cum se numeşte el, şi astea sunt lucrurile pe care le spui. Unii dintre ei şi zâmbeau. Domnul Dragoş Pâslaru, care vorbea de la Bruxelles, doamna Cristina Prună... Deci vorbeau, zâmbeau când spuneau lucrurile astea, „punctajul”, băgau textul, punctajul, zâmbeau, domne. Zâmbeau!”, a spus CTP.

Cristian Tudor Popescu a mai comentat şi modul în care USR PLUS l-a reevaluat în ultimele zile pe Ludovic Orban, după ce l-au refuzat categoric în timpul negocierilor de după alegerile parlamentare pentru postul de premier.

„Deci, în acest moment mor oameni, cu miile, cum spune domnul Voiculescu, deşi sunt ascunşi în cifre, şi domnii de la USR PLUS zâmbeau. Zâmbeau în vreme ce ne livrau despre cât de nepotrivit este Cîţu.

Sau, băiatul ăla cu ochelari, domne... Aduce puţin cu Harold Lloyd. A, da, Iulian Bulai îl cheamă. Îmi aminteşte de perioada de aur a filmului mut. Este extraordinar, are nişte ochelari din ăştia de Harold Lloyd, sau de Woody Allen, şi care a venit acum şi a spus: „Cred că am greşit!”. Şi a luat o figură d-asta de Churchill, de firoscos... Şi spune: Cred că am greşit când am spus «Fără Orban!» în toamnă”. „De fapt, domnul Orban este un politician experimentat, care ştie să relaţioneze, care este foarte util”.

Deci, după ce l-au înjurat pe Orban în toamnă şi au strigat să vină altcineva - şi a venit Cîţu -, acum domnul Bulai ne arată cât de mare politician este dânsul. Să văd asemenea năravuri de politicari vechi la nişte oameni tineri, pe care i-am crezut mai proaspeţi...”, a mai susţinut CTP.