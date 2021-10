Csoma Botond: Pentru UDMR va fi foarte greu să susţină un guvern condus de Dacian Cioloş

"Noi, la consultările de la Cotroceni, am avut o propunere a noastră, prin care l-am propus pe domnul Kelemen Hunor pentru funcţia de prim-ministru Am văzut această decizie a preşedintelui Iohannis, nu ştiu, dânsul poate că s-a gândit că există o majoritate în Parlament formată din 281 de senatori şi deputaţi - cei care au votat împotriva Guvernului şi, drept rezultat al acestui vot, Guvernul a fost destituit în Parlament. Pentru noi va fi destul de greu să-l acceptăm pe domnul Cioloş ca prim-ministru. Primul motiv este că a format o coaliţie de conjunctură cu AUR - prima moţiune de cenzură iniţiată a fost semnată numai de USR PLUS şi AUR. După aceea, USR PLUS a votat o altă moţiune îndreptată împotriva Guvernului. Având în vedere aceste două motive, pentru noi va fi destul de dificil", a precizat liderul deputaţilor UDMR, pentru AGERPRES.

El a adăugat că vor exista totuşi discuţii în perioada următoare, dar pentru senatorii şi deputaţii UDMR va fi dificil să accepte un guvern condus de Cioloş.

"Sigur, vom discuta, vom sta la masă, dar va fi destul de dificil să ne convingem colegii din UDMR - senatori şi deputaţi - să susţină un guvern condus de Dacian Cioloş. Vom discuta această situaţie în forurile statutare, dar va fi dificil pentru noi să acceptăm un guvern condus de Dacian Cioloş. Poate preşedintele s-a gândit că există acea majoritate care s-a conturat şi la moţiune. Nu ştim în acest moment pe ce s-a bazat preşedintele, pe ce şi-a bazat această convingere că ar putea exista o majoritate care l-ar vota pe Dacian Cioloş. Singurul element obiectiv este moţiunea de cenzură, alte elemente obiective nu avem în acest moment", a argumentat Csoma Botond.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, că a decis să-l desemneze pe Dacian Cioloş candidat pentru funcţia de prim-ministru, arată agerpres.ro

"Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice. Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş", a spus Iohannis, într-o declaraţie susţinută la Palatul Cotroceni.