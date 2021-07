Csoma Botond explică de ce UDMR nu a susţinut varianta lui Stelian Ion pentru desfiinţarea SIIJ: „Sunt două probleme”

Csoma Botond a afirmat că nu s-a ajuns la un consens pe tema desfiinţării Secţiei speciale pentru că partidele aflate la guvernare au viziuni diferite, acesta explicând motivele pentru care UDMR nu a fost de acord cu propunerea ministrului Justiţiei.

„Sunt două probleme cu propunerea făcută de domnul ministru, în viziunea noastră. Prima problemă este că, în cazul magistraţilor de la Înalta Curte, nu ai unde să muţi urmărirea penală, pentru că nu există posibilitate. (...) O altă problemă este că judecătorul sau procurorul poate să solicite ca urmărirea penală să fie făcută de un alt parchet. Era o variantă mai bună dacă nici nu începea acel parchet (…). Din aceste două motive n-am acceptat această propunere, pentru că propunerea respectivă, în opinia noastră, nu reprezintă garanţii reale pentru independenţa judecătorilor”, a precizat Csoma Botond.

El a susţinut că UDMR „nu face troc politic pe SIIJ” şi a dezminţit afirmaţiile lui Stelian Ion potrivit cărora UDMR nu doreşte de fapt desfiinţarea Secţiei speciale.

„Noi am avut un amendament pe care îl avem şi acum la Senat. Am spus că suntem de acord cu desfiinţarea SIIJ, dar avem acel amendament. Nu este un amendament toxic, este bazat pe argumente, argumentele le-am spus de mai multe ori. (…) Am avut zilele trecute discuţii telefonice cu domnul ministru, noi am spus atunci aceste motive pentru care nu prezintă garanţii reale. Dacă va exista o altă propunere, vom discuta, suntem deschişi să discutăm. Susţinem desfiinţarea Secţiei speciale, cu acel amendament pe care l-am propus”, a arătat deputatul UDMR.

Potrivit acestuia, „garanţie reală” înseamnă ca judecătorul să nu fie supus anumitor chestiuni care au fost semnalate şi de Inspecţia Judiciară”. „Cred că este şi în interesul justiţiabilului din România ca să aibă judecători care iau decizii şi în baza legii şi în baza propriei conştiinţe. Deci, cred că este în interesul României să avem judecători independenţi”, a completat liderul deputaţilor UDMR.

„Ce facem cu judecătorii Înaltei Curţi? (…) Dacă judecătorul Înaltei Curţi cere ca dosarul lui să fie strămutat, unde strămutăm? Domnul ministru nu mi-a oferit un răspuns la această întrebare. (…) Când n-ai argumente, să susţii că noi am face jocurile Ungariei, ca Ungaria nu vrea ca România să intre în Schengen?

Eu am avut o propunere în şedinţa coaliţiei: să purcedem la treabă cu reforma justiţiei, pentru că aceasta nu depinde numai de desfiinţare SIIJ”, a spus Csoma Botond, care consideră că ridicarea MCV nu poate fi legată „de o chestiune de competenţă”.

UDMR, acuzat că nu doreşte desfiinţarea SIIJ