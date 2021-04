Criza politică, mutată de la Guvern la primării. Bugetul Capitalei, în pericol de a nu fi adoptat

Adoptarea bugetului Capitalei este pe punctul de a nu trece la votul de miercuri, în condiţiile în care în coaliţia PNL-USR-PLUS nu există consens pe acesta. Potrivit unor surse politice din Primăria Capitalei, aripa consilierilor generali din formaţiunea USR-PLUS i-a transmis edilului Capitalei că ar putea să nu voteze bugetul pe 2021. Nemulţumirea principală este legată de faptul că viceprimarul provenit din PLUS, Horia Tomescu (cel care i-a luat locul lui Vlad Voiculescu), are doar atribuţiile de coordonare a spitalelor din subordinea Primăriei, nu şi dreptul de semnătură, ceea ce înseamnă că eventualele decizii, cum ar fi numiri sau demiteri de manageri de spitale, ar trebui să fie semnate tot de Nicuşor Dan. Miza în joc e şi bugetul de câteva sute de milioane de de lei. Mai precis, 335 de milioane de lei care sunt gestionaţi de ASSMB

Aripa PLUS are şase consilieri, iar în cazul în care nu ar vota bugetul, Puterea ar rămâne cu doar 23 de consilieri, iar pentru majoritate sunt necesare 28 de voturi. De asemenea, şi în USR sunt câţiva consilieri apropiaţi de Vlad Voiculescu şi de Claudiu Năsui, şefii USR şi PLUS din Bucureşti, nu „nicuşorişti” (n.r. – susţinători ai lui Nicuşor Dan), care ar putea să se opună bugetului, în funcţie de decizia stabilită de conducere.

În ciuda insistenţelor „Adevărul” de a afla punctul de vedere al viceprimarului Horia Tomescu pe problema bugetului, reprezentantul USR-PLUS nu a răspuns la apeluri şi la mesaje. La sfârşitul săptămânii trecute, viceprimarul Tomescu îi critica pe Nicuşor Dan şi pe cei din aparatul de specialitate al primarului pentru faptul că aproape jumătate din proiectele depuse de USR-PLUS, din octombrie până în prezent, nu ar fi primit rapoarte de specialitate.

Pe de altă parte, consilierul general Ana Ciceală (USR) a precizat pentru „Adevărul” că nu ştie dacă a fost luată vreo decizie la nivel de formaţiune în ceea ce priveşte opţiunea de vot pentru buget. „Nu ştiu să fie luată vreo decizie în această privinţă. Dacă există una, atunci eu nu am fost anunţată”, a punctat Ciceală, reprezentantă a USR care a fost în cărţi pentru funcţia de viceprimar în toamna trecută, însă PLUS s-a opus, pentru că înţelegerea internă era că postul e al PLUS, nu al USR.

Dispute la Sectorul 1 şi în Iaşi

Tot în Bucureşti, USR-PLUS şi PNL nu se înţeleg pe tema bugetului pentru 2021 la Sectorul 1, iar situaţia durează de mai bine de o lună. Liberalii susţin că formele de buget propuse de primarul Clotilde Armand până acum nu ar respecta legea, pentru că ar fi în baza unei organigrame suspendate de Tribunalul Bucureşti, act normativ care se referea la reorganizarea instituţiei.

Pe de altă parte, edilul de la Sectorul 1 susţine că Prefectura Bucureşti i-a transmis că proiectul de buget nu are probleme de legalitate. „Acest punct de vedere al Prefecturii Bucureşti risipeşte orice îndoială asupra legalităţii proiectului de buget pe care l-am propus Consiliului Local”, a declarat Clotilde Armand, joia trecută, zi în care în Consiliul Local nu a fost cvorum de şedinţă pentru a fi discutat bugetul de sector.

Chirica şi problemele cu legea

Liberalii şi cei din USR-PLUS nu se înţeleg nici în municipiul Iaşi. USR-PLUS s-a abţinut la votul proiectului de buget de joi, astfel că acesta nu a putut fi adoptat. După ce Ludovic Orban a făcut apel public privind un compromis între cele două forţe politice, Cosette Chichirău, copreşedinte USR-PLUS Iaşi, a răspuns tranşant: „Domnule Orban, astăzi (luni – n.r.) au trecut mascaţii pe la Primăria Iaşi ca să ridice nişte documente. Nu vă faceţi griji pentru bugetul Iaşiului, ci pentru colegii de partid”.

De asemenea, Chichirău a punctat faptul că înainte de a da un miliard de lei, atât cât e bugetul pe 2021, pe mâna cuiva, „am vrea să ştim dacă acel cineva mai rămâne în libertate”. Mihai Chirica este suspect într-un dosar DIICOT legat de cedarea unui teren.