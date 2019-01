Critici dure de la Bruxelles la adresa Guvernului: Ţara dumneavoastră e pe calea lui Orban şi Kaczynski

"Ţara dvs merge pe calea lui Orban şi Kaczynski. Citesc în presă că aveţi în vedere o lege a amnistiei. Dacă se confirmă atunci familia mea europeană nu va merge cu dvs. E o critică la adresa unei practici la adresa unei majorităţi politice a ţării dvs şi cred că am dreptul ca cetăţean de onoare în România, unde am apărat interesele României în Tratatul de la Nisa şi erau idei să scadă drepturile de vot Europei de Est şi am reuşit să obţinem pentru România aceleaşi drepturi de vot. Faceţi curăţenie fără compromisuri cu forţele trecutului", a spus liderul ALDE.

Liderul ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, i-a cerut, liderului ALDE România, Călin Popescu Tăriceanu, să se opună ordonanţei de amnistie şi graţiere. În caz contrar, partidul lui Călin Popescu Tăriceanu va fi exclus din familia liberalilor europeni înainte de alegerile europarlamentare. Reacţia lui Guy Verhofstadt vine în contextul în care premierul Viorica Dăncilă a prezentat, la Strasbourg, priorităţile României pentru şefia UE.