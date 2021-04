Consens în Coaliţie. Orban: Am convenit să semnăm o completare la acordul de coaliţie. Cei care au pariat pe faptul că nu ne vom înţelege şi-au făcut iluzii

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat marţi seară, după a doua şedinţă a coaliţiei pentru soluţionarea blocajului apărut după revocarea lui Vlad Voiculescu, că partidele coalişiei au convenit să semneze o completare la acordul de coaliţie. ”Cei care au pariat pe faptul că nu ne vom înţelege şi-au făcut iluzii”, a afirmat Orban.

Florin Cîţu: „De mâine vom avea un ministru al Sănătăţii care va avea susţinerea mea şi a colegilor”

Florin Cîţu a rămas premier, deşi USR-PLUS, prin liderii săi, a tot declarat că nu va accepta ca liberalul să mai fie şef la Palatul Victoria.

Cîţu a fost obligat de şefii săi politici să iasă în public şi să spună că nu va mai lua decizii de unul singur, aşa cum a făcut când l-a demis pe Vlad Voiculescu.

”Coaliţia merge mai departe. Am făcut un pas important pentru a avea o guvernare mai coerentă. Ne asumăm campania de vaccinare. E important să fie de succes. De mâine vom avea un ministru al Sănătăţii care va avea susţinerea mea şi a colegilor cabinetului pe care îl conduc. Deciziile pe care le luăm le luăm în consultare şi le vom lua pentru cetăţenii României.”, a declarat Florin Cîţu.

Dan Barna după negocieri: „Avem un nou act adiţional, suntem în stare de funcţionare”

Dan Barna, liderul USR, a declarat că au fost agreate câteva metode de funcţionare ale Coaliţiei, fiind semnat şi un nou act adiţional. El a spus că prioritatea zero a actualei guvernări este reuşita campaniei de vaccinare anti-Covid.

„Vom putea duce România mai departe şi să mergem către însănătoşirea populaţiei. Am agreat câteva metode de funcţionare şi câteva priorităţi de guvernare, pe care le susţinem, pentru a vedea românii că acest guvern are tăria de a duce România mai departe. Campania de vaccinare rămâne prioritatea zero e singura cale de a ieşi din dificultate avem o colaborare stabilă”, a declarat liderul USR, Dan Barna, la ieşirea după cele peste 6 ore de negocieri din Coaliţie.

Kelemen Hunor, după şedinţa Coaliţiei: „Vreau să cred că e singurul act adiţional pe care îl vom semna”

Vicepremierul Kelemen Hunor a oferit un punct de vedere la finlul şedinţei coaliţiei, în care s-a decis semnarea unui act adiţional după care va funcţiona Cabinetul Cîţu. Preşedintele UDMR spune că e nevoie de soluţii şi decizii pentru întărirea încrederii oamenilor în executiv.

Kelemen Hunor: „Aşa cum am spus încă de săptămâna trecută, această coaliţie nu are alternative si mă bucur ca am ajuns la un consens in ceea ce priveşte continuarea guvernarii. În actul adiţional nu exista lucruri extravagante. Sunt lucruri care vor asigura continuitatea guvernării. Important este să gasim soluţiile şi să luăm deciziile prin care să întărim încrederea oamenilor în guvern. Vom duce programul de guvernare la îndeplinire. Nu este foarte uşor, dar important este că toate partidele sunt conştiente că guvernarea este responsabilitatea noastră şi e nevoie să mergem înainte. Vreau să cred că este singurul act adiţional la guvernare şi vreau să cred că e singurul act adiţional pe care îl vom semna.”

Raluca Turcan: „Coaliţia va merge mai departe, asta spun şi matematica şi raţiunea”

„Coaliţia va merge mai departe, asta spun şi matematica şi raţiunea, iar cine nu înţelege înseamnă ca practic îşi ratează misiunea de om politic care a fost trimis în Guvern să guverneze. Aş vrea să fie clar că acest Guvern practic a primit încredere pentru a rezolva nişte probleme care trenează de ani de zile. Oamenii nu sunt interesaţi de meciurile din Coaliţie, de replicile tăioase, ci vor să vadă rezultate. Cum poţi să obţii rezultate în Guvern? Dacă miniştrii îşi fac treaba, dacă premierul lucrează bine cu miniştrii şi dacă în Parlament există o majoritate solidă să susţină acest Guvern. Acestea sunt nişte cerinţe clare de eficienţă. Cred că este momentul ca tot ce a părut şi a fost conflict în ultimele zile să fie pus deoparte şi să ne concentrăm pe rezultate.(...) Orice elemente de acord sunt binevenite, însă pentru a funcţiona bine o coaliţie are nevoie de calm şi bună credinţă. Aceste condiţii sunt îndeplinite doar dacă partidele ţin cu dinţii la aceste condiţii, şi anume să fie concentrate pe construcţie, pe rezultate şi nu pe ciondăneli”, a spus Raluca Turcan la Digi24.



Aceasta a dat ca exemplu faptul că ultimul scandal, legat de demiterea ministrului Sănătaţii, Vlad Voiculescu, a scăzut nu doar încrederea în Guvern ci chiar şi în campania de vaccinare.

„Vă dau un exemplu de cât de mult rău a putut să facă ultimul scandal. Toate informaţiile contradictorii lansate în spaţiul public de fostul ministru al sănătăţii au scăzut nu doar încrederea în oamenii politici, nu doar încrederea în Guvern, ci chiar şi în campania de vaccinare. România a început foarte bine această campanie de vaccinare şi din nefericire, pentru faptul că actorii cheie din acest program, din această linie de guvernare, au fost absorbiţi de alte elemente de detaliu au reuşit ca în spaţiul public discuţia să nu mai fie la fel de consistentă în privinţa necesităţii vaccinării. Ori, vaccinarea reprezintă uşa deschisă spre revenirea la normalitate. Am reuşit să avem vaccinuri, am reuşit să avem centre de vaccinare suficiente, să se creeze unităţi mobile, trebuie doar resădită încrederea şi încrederea se resădeşte dacă toţi membrii Guvernului şi membrii Coaliţiei se aşează la aceeaşi masă cu calm, înţelepciune, raţiune şi pun rezultatele pe primul loc”, a explicat ministrul Muncii.



Ea a subliniat că noul ministru al Sănătăţii va avea o agendă complexă, nu doar partea de vaccinare, care este esenţială şi care este coordonată de premier, căruia trebuie să-i ofere tot sprijinul, ci trebuie să urmărească şi elemente de reformă în sistemul sanitar, care nu este unul uşor.