Ciucă, la votul din Parlament: Este necesară reforma statului prin revizuirea Constituţiei

„Am venit în Parlament pentru a vă cere votul de încredere. Arătăm că punem pe primul loc interesele românilor”, le-a spus Nicolae Ciucă parlamentarilor.

„Ne aflăm într-un moment mult aşteptat de cetăţenii României, unul în care putem în sfârşit să garantăm stabilitatea şi dezvoltarea României. Eu alături de toţi miniştri din acest Guvern ne angajaăm să facem tot ce putem pentru ca situaţia economică, socială şi sanitară a României să se îmbunătăţească”, a mai transmis Nicolae Ciucă.

El a explicat că prin noua coaliţie de guvernare, liderii politici au înţeles că „mai presus de orice orgoliu şi adversitate politică se află interesul românilor”. „Am văzut că au fost persoane care s-au arătat surprinse de alăturarea partidelor care compun azi coaliţia de guvernare. Consider că au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart, decât motivele care ne apropie. Noi, cei care suntem azi în faţa dumneavoastră pentru a vă cere votul de încredere, am trecut peste acele lucruri care ne separă şi am găsit lucrurile care ne unesc. Am înţeles că mai presus de orice orgoliu şi de orice adversitate politică se află interesul românilor”, a mai explicat premierul desemnat.

Nicolae Ciucă a vorbit despre investiţii, pentru ca România să se poate redresa şi le-a prezentat parlamentarilor programul de guvernare.

„În scopul îndeplinirii tuturor obiectivelor pe care ni le propunem este necesară reformarea statului prin revizuirea Constituţiei României, reformarea administraţiei publice prin descentralizarea României.(...)Nu ne putem permite luxul animozităţilor politice care pot cauza noi crize”, a mai transmis Ciucă.

„Sarcina Guvernului este să mobilizeze acel spirit extraordinar al românilor, să ofere oportunităţile necesare dezvoltării unei naţiuni puternice şi să pună în valoare întregul potenţial al poporului nostru. Pentru toate acestea, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră şi al tuturor românilor”, a mai transmis Ciucă.