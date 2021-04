Cîţu: Am trimis preşedintelui României propunerea de la USR-PLUS pentru Ministerul Sănătăţii

„Astăzi am primit nominalizarea de la colegii de la USR PLUS pentru Ministerul Sănătăţii. Imediat am trimis-o către preşedintele României, în persoana doamnei Mihăilă. Cred că în cursul zilei de azi va depune jurământul şi vom avea un ministru plin care să preia acest portofoliu”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei Guvernului.

USR PLUS o propune pe Ioana Mihăilă, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, pentru a prelua conducerea acestei instituţii. Propunerea a fost înaintată premierului Florin Cîţu. „Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin măsuri concrete care să vină în sprijinul spitalelor. Sunt medic şi cunosc îndeaproape care este situaţia din spitale şi cu ce se confruntă colegii mei de mai bine de un an. Au nevoie de soluţii ferme şi clare şi asta îmi propun să fac, alături de colegii mei din minister – să venim în ajutorul lor, iar tot ce a fost făcut bun până acum va fi continuat. Rămân consecventă angajamentelor pe care mi le-am asumat ca secretar de stat în Ministerul Sănătăţii: refacerea infrastructurii de sănătate, sprijinirea segmentului ambulatoriu şi a medicinei de familie, precum şi alocarea finanţărilor pe criterii obiective. Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esenţial al mandatului meu”, a declarat Ioana Mihăilă, potrivit unui comunicat de presă