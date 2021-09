Cîţu, după ce miniştrii USR PLUS şi-au anunţat demisia din Guvern: „S-au comportat ca nişte copii răsfăţaţi”

După ce USR PLUS a anunţat retragerea miniştrilor săi din Guvernul Cîţu, premierul a declarat că „este normal că atunci când depui o moţiune cu AUR să îţi dai demisia din Guvern”.

„Răul pentru România l-au făcut atunci când s-au asociat cu AUR. Vom vedea care sunt paşii următori în momentul în care primesc documentele”, a spus Cîţu.

În ceea ce priveşte o eventuală reconciliere între USR PLUS şi Florin Cîţu, prim-ministrul a transmis: „Eu am spus că în România coaliţia de dreapta este cea care vreau să guverneze, dar este complicat atunci când cei de dreapta, sau cei care noi credeam că sunt de dreapta, se asociază cu un partid extremist, după aceea îi vor lângă ei şi pe socialişti. Se pare că nu erau de dreapta şi doar credeam noi.

Noi vrem să guvernăm România nu este vorba de împăcare, ci de interesele românilor. S-au comportat ca nişte copii răsfăţaţi. Pentru că în perioada următoare trebuie să adoptăm legea consumatorului vulnerabil şi vă spun că dacă Parlamentul nu aprobă într-o săptămâna, voi cere în Biroul Permanent al PNL să pot să îmi asum eu răspunderea la guvern pentru această lege, pentru că tot văd că se ţin Birouri Permanente Reunite pe la 12 noaptea, dar nu şi pentru legea consumatorului vulnerabil”.

În plus, Florin Cîţu a criticat decizia miniştrilor USR PLUS de a-şi părăsi posturile: „Cum să fii ministru al Sănătăţii şi să pleci în mijlocul pandemiei? Cum să laşi ţara fără guvern în acest moment şi să te asociezi cu AUR? Singura certitudine de astăzi este că USR PLUS a legitimat un partid extremist în România şi a semnat o moţiune împotriva lor. Cei de la USR au copiat metoda Dragnea. (...) Eu nu folosesc metode Dragnea, nu dau propriul”. guvern jos.

Dan Barna a anunţat, luni seara, că miniştrii USR PLUS vor demisiona din Guvernul condus de Florin Cîţu. USR PLUS deţine portofoliile Sănătăţii, Cercetării, Proiectelor Europene, Transporturilor şi Economiei.

