Cîţu, după ridicarea restricţiilor: „Acum trebuie să mă duc neapărat în Vamă şi să stau toată noaptea”

„Am promis că merg în Vamă şi acum că am ridicat restricţiile de noapte, vă spun că este şi un motiv egoist că am ridicat restricţiile, am promis că merg la mare. Acum trebuie să mă duc neapărat în Vamă şi să stau toată noaptea. Până la urmă a ieşit şi motivul pentru care am ridicat restricţiile de noapte”, a declarat Florin Cîţu, la Digi24.





Premierul Florin Cîţu le-a răspuns, la 1 mai, într-o postare pe Facebook, unor tineri aflaţi la Vama Veche care au cerut ca restricţiile de circulaţie să fie instituite mai târziu de 10 seara şi l-au invitat să li se alăture. Prim-ministrul le-a promis atunci că se vor vedea vara aceasta şi în Vamă.





Conform unui material difuzat de ştirile Pro TV, câţiva tineri l-au invitat pe premier alături de ei, în Vamă.





„Restricţiile sunt cum sunt, sunt ok, este o situaţie grea, înţelegem, le respectăm, doar că ar trebui mărit un pic termenul, că e cam nasol la 10 sincer. Domnul Cîţu a fost OK că premier, dar vrem să ne distrăm şi noi, credem în virus, ne-am vaccinat. Domnul premier vă aşteptăm la Vama Veche, ne-am făcut şi vaccinul, suntem vaccinaţi toţi”, i-au transmis tinerii premierului.





„Mulţumesc. Vă promit că ne vedem vara aceasta şi în Vamă. Vă mulţumesc că aţi ales să vă vaccinaţi. Doar aşa revenim la all-nighters”, le-a replicat şeful Executvului sâmbătă, într-o postare pe Facebook, distribuind materialul realizat de Pro TV.