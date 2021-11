Cîţu, despre crticile PSD la adresa PNL, la şedinţa de plen pentru votul Cabinetului Ciucă: Nu comentez. Nu am băgat în seamă. Este un discurs politic

„Nu am băgat în seamă acel discurs. Este un discurs politic”, a spus Florin Cîţu, fiind întrebat ce părere are de discursul critic la adresa fostului Guvern pe care l-a condus, ţinut de liderul PSD chiar în timpul votului de încredere pentru Guvernul de coaliţie PNL-PSD-UDMR.

Potrivit liderului liberalilor, oamenii văd şi au văzut în ultimul an de zile cum a evoluat economia. Am arătat că am crescut veniturile de la buget, chiar dacă am scos taxele puse de PSD între 2017 şi 2019, deci se poate performanţă. Rolul nostru, al Partidului Naţional Liberal, în această coaliţie este acela de a duce mai departe viziunea liberală şi, aşa cum am arătat, doar economia liberală poate scoate România din criză”.