Cîţu, despre afirmaţia lui Orban că urma să devină guvernatorul BNR dacă nu candida la preşedinţia PNL: Nu a fost nicio înţelegere niciodată

Florin Cîţu a fost întrebat, miercuri, la B1 TV, despre afirmaţia lui Ludovic Orban potrivit căreia urma să rămână premier până când se elibera postul de guvernator la BNR.

“Niciodată nu dezvălui discuţiile private. Nu a fost nicio înţelegere niciodată. Mi s-a spus atât că dacă voi candida la preşedinţia PNL, mă va contracandida. Am spus ok. Chestia cu BNR...au fost posturile de viceguvernator al PNL şi în 2017 şi în 2019 am candidat, am încercat să ajung, nu a fost în acel moment oportun, asta este”, a explicat Florin Cîţu.

În 5 septembrie, Ludovic Orban a declarat la Braşov că nu el a decis să candideze contra lui Florin Cîţu, ci Florin Cîţu candidează contra sa, chiar dacă în momentul în care Orban şi-a anunţat intenţia de a obţine un nou mandat exista o înţelegere ca Florin Cîţu să preia conducerea Băncii Naţionale a României.