Circ în PSD. Doi deputaţi au plecat, s-au întors, iar acum pleacă din nou

„Dragnea i-a mai întors o dată din drum pe Popa şi Mohaci, dar nu cred că va mai reuşi acum. Ori îl schimbă pe Dunca, ori cei doi pleacă la Ponta“, susţin surse social-democrate pentru „Adevărul“.

Mihai Popa şi Mihai Mohaci au mai demisionat o dată din PSD la începutul lunii decembrie, anunţând că pleacă la Pro România, partidul condus de Ponta. După două săptămâni, cei doi s-au întors la PSD. „Le spunem bine au revenit colegilor nostril“, a fost mesajul cu care i-a întâmpinat Claudiu Manda, unul dintre apropiaţii lui Dragnea.

De ce au revenit cei doi? Liviu Dragnea le-a promis că Marius Dunca va fi schimbat din funcţia de preşedinte al PSD Braşov, iar ei urmau să preia controlul organizaţiei, susţin sursele citate. Au trecut două luni, dar liderul PSD nu s-a ţinut de cuvânt. „Dragnea e strâns cu uşa, căci la Camera Deputaţilor situaţia oricum e foarte complicată, matematic vorbind“, susţine unul dintre vicepreşedinţii PSD pentru „Adevărul“.

Coaliţia PSD-ALDE are cu cinci voturi sub limita majorităţii la Camera Deputaţilor, deci încă doi parlamentari pierduţi ar complica şi mai mult calculele pentru Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu. Cei doi lideri stau acum la mâna UDMR şi a celor 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale. Deci Dragnea are de ales: ori se dezice de omul său de încredere de la Braşov, ori clatină şi mai mult puterea PSD din Camera Deputaţilor.

Şantajat şi de Cuc

În negocierile din PSD pentru Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Transporturilor, deputatul PSD Răzvan Cuc i-a cerut lui Liviu Dragnea portofoliul Transporturilor, ameninţând că, în caz contrar, va pleca la partidul lui Victor Ponta, Pro România, susţin surse social-democrate pentru „Adevărul“. Cuc a avertizat că va trage după el şi alţi parlamentari PSD. Constrâns de faptul că nu mai are majoritate la Camera Deputaţilor, Liviu Dragnea a înghiţit şantajul făcut de Răzvan Cuc şi i-a oferit portofoliul de ministru, tocmai penru a opri un nou val de plecări din partid, care ar fi şubrezit şi mai mult coaliţia de guvernare.

În schimbul funcţiei, Răzvan Cuc i-a promis lui Liviu Dragnea că îl va readuce în partid pe deputatul Alexandru Andrei, care a demisionat din PSD după un conflict cu Niculae Bădălău, şeful PSD Giurgiu. Andrei a rămas deputat neafiliat, fără să treacă la partidul lui Victor Ponta. Deocamdată, Cuc l-a convins pe Andrei să voteze în continuare proiectele PSD, fără să se întoarcă oficial în partid, susţin sursele citate.

