Cioloş sugerează că nu este de acord cu varianta propunerii lui Orban ca premier

"Apropo de discuţiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România", a scris Cioloş pe Facebook, marţi seară.

La întrunirea de marţi a liderilor PNL, USR-PLUS şi UDMR, negocierile au ajuns din nou la un blocaj, iar discuţiile vor fi reluate joi, au declarat surse politice, pentru News.ro. Ludovic Orban are o întâlnire cu cei din conducerea PNL în vederea schimbării mandatului de negociere cu celelalte partide şi anume ca preşedintele liberalilor să fie premier, iar Dan Barna să preia şefia Camerei Deputaţilor, au adăugat sursele citate.

Ludovic Orban are o întrevedere marţi seara, de la ora 20.00, cu liberalii din conducerea partidului, pentru a discuta despre schimbarea mandatului de negociere cu USR-PLUS şi UDMR şi anume Orban să fie din nou premier şi nu Florin Cîţu, cum stabilise iniţial BPN al PNL, iar Dan Barna să fie preşedinte al Camerei Deputaţilor, au spus sursele politice, pentru News.ro.

Potrivit surselor citate, motivul ar fi faptul că Ludovic Orban respectă mandatul pentru negocieri care i-a fost dat, prin vot în Biroul Politic Naţional al PNL şi anume de a avea şefia Camerei Deputaţilor. Astlfel, în discuţiile privind împărţirea funcţiilor discuţiile între liderii celor trei partide au ajuns din nou la un blocaj.

Dan Barna a propus marţi ca liderii PNL, USR-PLUS şi UDMR să fie vicepremieri, iar Cătălin Drulă de la USR să preia şefia Camerei Deputaţilor.

UDMR şi PNL i-au reproşat lui Cioloş că ieşirile publice trebuie făcute nu individual, ci după ce există un concens între toate cele trei părţi implicate în negocierile pentru formarea unei coaliţii de guvernare.

Astfel, liderul senatorilor UDMR Cseke Attila a declarat că astfel de anunţuri nu se fac public la televizor. El a adăugat că Uniunea nu a fost consultată cu privire la această propunere, iar dacă doreşti să consolidezi încrederea în rândul partenerilor cu care vrei să intri într-o coaliţie de guvernare, atunci discuţi direct cu ei, nu prin intermediul mass-media.

De asemenea, preşedintele PNL Ludovic Orban a afirmat că rămâne consecvent înţelegerii făcute cu liderii USR-PLUS şi UDMR de a comunica doar deciziile asupra cărora a existat în prealabil un acord şi de a evita comunicările individuale de poziţii care asupra cărora nu s-a ajuns încă la un consens.