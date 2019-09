Cioloş: Pactul propus de Dăncilă, strategie ieftină de campanie, inventată de Ion Iliescu. PSD a amanetat viitorul copiilor noştri

„PLUS nu va tăia salariile şi pensiile românilor dacă ajunge la guvernare. Declar acest lucru cât se poate de ferm, pentru a pune capăt minciunii pe care Viorica Dăncilă o tot repetă în spaţiul public. PSD şi-a făcut un obicei din a câştiga voturi inducându-le românilor diferite spaime, ba a străinilor care vor să ne ia ţara, ba a opoziţiei care vrea să taie salariile şi pensile. Atât ştie partidul lui Liviu Dragnea şi al Vioricăi Dăncilă: să îi sperie pe oameni că, dacă “opoziţia cea rea” vine la putere, o să le ia din ceea ce PSD le-a dat cu atâta “mărinimie”. Strategie ieftină de campanie, inventată de Ion Iliescu şi de colegii lui în anii '90. Oamenii s-au convins în atâţia ani că sunt doar vorbe goale. Tot ce a făcut PSD când a guvernat ţara a fost să crească cu sume derizorii salariile bugetarilor şi pensiile şi să umple cu sume uriaşe conturile clientelei de partid. Iar aceste creşteri nu s-au bazat pe vreo strategie savantă care să ajute economia românească să se dezvolte, ci prin împrumuturi externe care au îndatorat generaţii şi generaţii de acum înainte. Oamenii trebuie să ştie: PSD a amanetat viitorul copiilor noştri”, scrie Cioloş.

Liderul PLUS consideră că PSD e partidul care măreşte salarii şi pensii pe banii altora. „Noi vrem să plătim aceste salarii şi pensii dezvoltând economia şi permiţând românilor care vor să muncească cinstit să o facă la ei în ţară, nu prin străinătate. Ca o ironie a sorţii, exact în ziua în care Viorica Dăncilă propunea un pact pentru “bunăstarea” românilor şi soma opoziţia să semneze că nu va tăia salariile şi pensiile, Banca Naţională dădea un comunicat în care ne anunţa că datoria externă a României a crescut, în primele şapte luni din acest an, cu peste opt miliarde de euro, în special din cauza împrumuturilor făcute de Ministerul Finanţelor prin emisiunile de euroobligatiuni”, susţine liderul PLUS, adăugând: ”Noi nu avem nevoie să semnăm un pact cu PSD, ştim exact ce avem de făcut pentru a plăti pensiile şi salariile cetăţenilor români nu din bani de împrumut, ci din bani produşi în România”.

Liderul PSD, Viorica Dăncilă a scris, vineri seară, pe Facebook, că partidele şi candidaţii se ceartă, negociază şi ”eşuează lamentabil în faţa românilor”, întrucât niciun pact propus până acum nu propune bunăstarea românilor. ”Propun partidelor parlamentare semnarea Pactului naţional pentru bunăstarea românilor”, a scris Dăncilă, afirmând că doreşte ca ”oamenii să primească o minimă asigurare scrisă din partea întregii clase politice că nu li se vor tăia salariile şi pensiile”. Purtătorul de cuvânt al PSD, Valeriu Steriu, a prezentat, vineri seară, textul pactului pe care Viorica Dăncilă îl propune partidelor parlamentare, precizând că aşteaptă de la formaţiunile politice ”să fie alături de fiecare român” şi să semneze acest document. Social-democraţii propun ca pensiile şi salariile să nu fie tăiate şi să fie urmat calendarul creşterii acestora, dar şi să nu fie modificate diferite prevederi din Codul Fiscal.

Victor Ponta a anunţat că va semna pactul propus de premier. Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, a afirmat că nicio măsură a Guvernului Dăncilă nu a fost ţintită pe fond pentru bunăstarea românilor. ”După trei ani de zile de secătuit România premierul ne propune pact pentru bunăstare?”, a scris Turcan pe Facebook. Deputatul PNL susţine că PSD a ”semnat deja un pact pentru bunăstarea clientelei politice, a pilelor şi beizadelelor”.