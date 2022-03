Ciolacu, despre susţinerea lui Iulian Iancu la ANRE: E o discuţie în interiorul partidului / Pentru toate propunerile politice, am cerut prin SGG, verificări

„Este o discuţie avută în interiorul partidului, în acest moment nu este o decizie”, a spus preşedintele PSD, despre o susţinere a lui Iulian Iancu pentru postul din cadrul ANRE eliberat de Alexandru Stănescu prin demisie.

Întrebat dacă a cerut o verificare a lui Iulian Iancu, despre care în trecut au fost afirmaţii că ar fi apropiat de unele companii din Rusia, Ciolacu a spus: „Pentru toate propunerile politice din cadrul Guvernului sau din cadrul Parlamentului, am cerut prin secretariatul general al Guvernului o astfel de verificare. Mi se pare de bun simţ”.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a solicitat serviciilor secrete un punct de vedere privind numirea lui Iulian Iancu în conducerea ANRE, arăta News.ro luni dimineaţă, care cita surse din conducerea PSD.

În urmă cu două săptămâni, Iancu confirma pentru „Adevărul” că este în cărţi pentru ANRE:„Totuşi, profit de ocazie pentru a face un apel serios şi ferm la responsabilitate din partea tuturor celor care vor aborda, inevitabil, subiectul numirii mele în ANRE.Traversăm un context extrem de complicat, în care agresiunea total neprovocată a Rusiei asupra unui stat suveran se transformă într-o tragedie. Războiul lasă loc unui teren fertil pentru dezinformări şi manipulări, inclusiv în România. Din păcate, suntem şi într-un război al energiei, iar preţurile la energie au ajuns la un nivel fără precedent - fapt care ne obligă la solidaritate şi la unirea tuturor românilor pentru a putea oferi soluţii şi a depăşi această provocare. În acest context, fac un apel la comunicare informată şi responsabilă mai ales din partea unora care s-au obişnuit să mă plaseze în sfera de influenţă a unei cunoscute companii ruseşti. Este cea mai mare minciună legată de numele meu, într-o carieră care depăşeşte deja 35 de ani. De altfel, verificarea dosarului meu profesional în această perioadă a demonstrat că nu este nicio urmă de adevăr în aceste alegaţii. Nu pot decât să regret că nu am dat atenţie şi nu am reacţionat mai ferm atunci când această minciună a fost aruncată interesat prima oară pe piaţă, dar niciodată nu e prea târziu pentru adevăr. Din păcate am fost obligat să demonstrez acest neadevăr printr-o decizie a instanţelor judecătoreşti. Odată demonstrat prin instanţă, eu am considerat subiectul închis”, subinia Iancu, în poziţia sa.