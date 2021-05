Cine este primarul care i-a recomandat lui Cîţu să renunţe la ideea de a petrece o noapte în Vama Veche

După ce a fost consilier local, Gheorghe-Daniel Georgescu este acum primarul ales al comunei Limanu din judeţul Constanţa. Actualul primar este de profesie economist şi este şeful organizaţiei PSD Limanu.

Deţine 50% din acţiunile de la Andre Mob Design, cu o valoare totală la zi de 11.000 lei, dar şi 95% din acţiunile din La Frontieră, cu o valoare de 151.050 lei, scrie ZiuadeConstanţa.

Ca venituri, Georgescu a încasat un salariu de 89.941 lei de la Primăria Limanu, iar soţia a avut un venit de 73.727 lei de la DGRFP Galaţi, în calitate de inspector vamal. Din închirierea spaţiilor comerciale, a încasat suma de 103.632 lei, iar din dividentele de la societatea La Frontieră SRL, a încasat suma de 745.275 lei, conform sursei citate.

Potrivit declaraţiei de avere, deţine trei terenuri intravilane în Vama Veche şi un apartament la Mangalia, iar în 2005 a construit o casă în Vama Veche. Tot la Vama Veche, mai are o construcţie de 387,89 mp, edificată în 2011.

Primarul mai deţine, de asemenea, un autoturism marca Audi, fabricat în anul 2016. La data de 16 octombrie 2019, a vândut un autoturism pentru suma de 22.570 dolari către o persoană fizică. Are mai multe conturi deschise la bănci şi alte unităţi financiare. La Allianz Ţiriac Asigurări SA deţine două fonduri de investiţii, deschise în 2002, respective 2003, cu o valoare de 6.135,51 euro, respectiv 6.422,87 euro. La Cec Bank are un cont în lei, deschis în 2015, cu o valoare de 333.265 lei, un alt cont în euro, deschis în acelaşi an, cu o valoare de 1.997 euro şi un cont în lei, deschis în 2015, cu suma de 6.068 lei.

Primarul comunei Limanu, Daniel Georgescu, i-a recomandat premierului Florin Cîţu să renunţe la ideea de a petrece o noapte în Vama Veche şi îi sugerează să se reorienteze în această vară spre Ciocârlia sau Aliman, precizând că acestea sunt localităţi care „îşi permit pâine şi sare din bani publici”. Primarul din Limanu este nemulţumit de alocarea dată de Consiliul Judeţean Constanţa comunei sale, în valoare de 25.000 de lei.