Cine sunt perdanţii PSD şi PNL de la alegerile locale, dar premiaţi cu locuri la parlamentare

Lista PSD la Senat în Bucureşti va fi deschisă de Gabriela Firea, care a pierdut Primăria Capitalei în competiţia cu Nicuşor Dan. În campania electorală, Gabriela Firea l-a acuzat pe Nicuşor Dan că i-a trădat pe bucureşteni după ce în 2016 a plecat din Consiliul General pentru un loc în Camera Deputaţilor. Acum, Gabriela Firea face exact acelaşi lucru: merge în Senat, deşi putea rămâne lider al consilierilor generali PSD. Diferenţa dintre funcţii e imensă, în special din raţiuni financiare: un consilier general câştigă 200 de euro lunar, în timp ce un senator încasează 2.000 de euro. Plus vizibilitatea. Dragoş Benea, liderul PSD Bacău, i-a propus Gabrielei Firea să candideze în oraşul natal tot pentru Senat, însă fostul primar general a declinat oferta. Potrivit unor surse din conducerea PSD, Gabriela Firea şi-ar dori să candideze din nou la Primăria Capitalei peste 4 ani şi va în acest timp se va lupta cu Nicuşor Dan din Parlament.



Pe lângă Firea, vor mai primi locuri eligibile în Bucureşti şi primarii pierzători de la sectoare: Dan Tudorache şi Daniel Florea. Ultimul va candida din nou pentru Primăria Sectorului 5 în cazul în care Piedone nu va termina mandatul în libertate. Cristian Popescu Piedone e condamnat la 8 ani şi jumtate cu executare în primă instanţă în dosarul Colectiv. Dan Cristian Popescu, candidat PSD la Primăria Sectorului 2, învins de Radu Mihaiu (USR PLUS), încă nu e decis în privinţa viitorului politic, susţin sursele citate. De asemenea, Gabriela Firea şi l-ar dori pe lista pentru Camera Deputaţilor şi pe Aurelian Bădulescu, fost viceprimar al Capitalei, care a candidat fără succes împotriva lui Robert Negoiţă la Sectorul 3. PSD are de unde să împartă locuri eligibile. Partidul a obţinut peste 30% în Bucureşti ca vot politic la alegerile locale, prin urmare, dacă va repeta scorul, va avea cel puţin 10 deputaţi şi 5 senatori, poate chiar mai mult în funcţie de redistribuire. Un cuvânt greu de spus în stabilirea listelor va avea Gabrial Firea, şefa organizaţiei Bucureşti, care susţine că popularitatea sa a ridicat partidul în Capitală. Singurul lider social-democrat care s-a opus ca pierzătorii de la locale să fie recompensaţi cu locuri eligibile la parlamentare a fost Mihai Tudose. Fostul premier va candida din nou la Brăila pentru al 6-lea mandat.



Înghesuială la liberali

PNL foloseşte acceaşi reţetă: perdanţii de la primării sunt promovaţi în Parlament. Cristian Băcanu, candidat la Sectorul 5, care a reuşit ”performanţa” de a termina cursa electorală pe locul trei, după Piedone şi Daniel Florea, va primi loc eligibil la Camera Deputaţilor. Momentan, Băcanu e secretar de stat în Ministerul Justiţiei. Şi Adrian Moraru, aruncat de PNL în cursa pentru Sectorul 3, va fi răsplătit cu un loc eligibil la parlamentare. Prin urmare, va renunţa la funcţia de consilier general pe care a câştigat-o pe 27 septembrie. Moraru este unul dintre oamenii de încredere ai Violetei Alexandru, liderul PNL Bucureşti, care la rândul său va candida în Capitală pentru Parlament. Lista liberalilor pentru Camera Deputaţilor va fi deschisă de Ludovic Orban, în timp ce cap de listă la Senat va fi ministrul de Finanţe Florin Cîţu. Candidaţi PNL bătuţi în cuie la Bucureşti mai sunt: Sebastian Burduja (preşedinte Sector 1), Monica Anisie (şefa Sector 2), Pavel Popescu (preşedinte Sector 4), Sorin Cîmpeanu şi Daniel Constantin, ultimii doi veniţi în partid de la ProRomânia, după ce au mai trecut pe la ALDE. Problema PNL e capacitatea de atrage electorat. Spre deosebire de PSD sau de USR PLUS, liberalii n-au atins nici mcar 20% la alegerile locale în Bucureşti, deci au doar 6 locuri eligibile de deputat şi cel mult 3 de senator. Liberalii mizează pe o creştere de câteva procente la parlamentare, care să le aducă două mandate în plus în Capitală.



Şi PLUS preia modelul PSD - PNL

Simona Spătaru, candidat al dreptei unite la Primăria Sectorului 4, a prins un loc eligibil pentru Senat pe lista USR PLUS. La locale, Spătaru a fost învinsă clar de candidatul PSD Daniel Băluţă. USR şi PLUS şi-au împărţit paritar canidaturile în Bucureşti, după un vot intern. Lista la Camera Deputaţilor va fi deschisă de Claudiu Năsui, liderul organizaţiei Bucureşti, în timp ce cap de lisăt la Senat a fost ales Ştefan Pălărie din partea PLUS. Vlad Voiculescu, preşedintele PLUS Bucureşti, va rămâne viceprimar al Capitalei în echipa lui Nicuşor Dan.