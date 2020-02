Cine sunt iniţiatorii legii care propune mită pentru jurnalişti. Deţinători de recorduri în traseism şi personaje certate cu legea

Propunerea legislativă care prevede ca jurnaliştii şi tehnicienii în radiodifuziune şi televiziune sunt scutiţi de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor şi din drepturile de proprietate intelectuală, a trecut marţi de Camera Deputaţilor. Au fost 174 de voturi „pentru”, 2 „impotriva” şi 91 de abţineri. Mai departe, legea urmează să fie trimisă către preşedintele Klaus Iohannis la promulgare.

Principalul iniţiator, social-democratul Valeriu Steriu, este un „campion” al trasismului politic. Acesta a fost la origine parlamentar PSD, pentru ca mai apoi să se înscrie în UNPR, apoi PMP, iar în mai anul trecut s-a întors printre social-democraţi. În septembrie anul trecut acesta era numit de Viorica Dăncilă în funcţia de purtător de cuvânt al partidului.

„E un balon de oxigen. Atâta vreme cât toată ziua discutăm despre pensii, salariile de la stat. Trec pe lângă toţi majorări, mai puţin pentru nişte oameni care sunt în zona asta. Am majorat salariul minim, nu ajută foarte mult. Poate jurnaliştii tineri simt că de la 1.900 creşte la 2.080. dar fără un impact semnificativ în anumite zone – nu mă duc la cei din vânzări, care au bonusuri, nici la cei din zona de distribuţie sau alte servicii – ci la o categorie cu care mă întâlnesc zi de zi şi care mă uit că poate fi invadată. Nu am glumit când am vorbit despre fenomenul fake news. Este invadată de oameni care vor like-uri, rating şi aşa mai departe. Sunt cifre care măsoară activitatea şi se bazează mult mai mult pe notorietate, pe zgomot, şi, de foarte multe ori, negativ”, declara Valeriu Steriu într-un interviu, în 2018, în care explica cum a ajuns să facă această propunere.