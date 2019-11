Ce vrea PLUS de la alianţa cu USR: Guvern din umbră, program politic comun şi desemnarea candidaturilor pentru locale până în februarie 2020

Dacian Cioloş, lider al PLUS, alături de Dan Barna, preşedintele USR, la conferinţă a unde fostul comisar european a subliniat că Alianţa are două partide, nu doar unul, adică USR. FOTO Inquam Photos / George Călin

În plină criză a USR, PLUS a luat decizia publicării unei scrisori deschise adresată simpatizanţilor şi membrilor Alianţei USR-PLUS. Potrivit scrisorii publicate de Bogdan Deleanu, cei din PLUS vor accelerarea procesului de unificare a celor două formaţiuni.

Printre paşii pe care îi urmăresc sunt programul politic comun pentru următorul an electoral, guvernul din umbră, un secretar general comun sau desemnarea cât mai rapidă a candidaţilor pentru localele din 2020.

Redăm scrisoarea PLUS:

„Dragi prieteni,

Şi unii, şi ceilalţi am decis să facem pasul spre politică pentru a construi ceva mai bun decât vedem în jurul nostru. Un partid politic nu este un proiect în sine, ci este un vehicul pentru a construi un stat puternic şi responsabil.

Un partid politic nu este o societate privată cu scopul profitului, pentru sine sau pentru membrii săi. Acesta a fost modelul vechii politici, un model care a afectat constant şansa la dezvoltare a acestei ţări.

Un partid politic este o organizaţie care îşi asumă o ideologie şi un program de politici publice, pentru binele societăţii şi al cetăţenilor, şi care are nevoie de susţinerea şi votul acestora pentru a-şi pune în aplicare programul şi politicile asumate.

Noi am intrat în politică pentru a schimba România în bine şi pentru că niciun partid politic nu oferea soluţii. Doar promisiuni goale şi populism. Dacă autostrăzile ar fi fost gata, dacă sistemul de sănătate şi educaţie ar funcţiona şi dacă nu am fi avut nevoie de DNA din cauza numărului mare de politicieni dispuşi să fure, PLUS şi USR nu ar fi apărut şi nici societatea nu ne-ar fi dat susţinerea şi votul de încredere pe care l-am primit. Acest punct de start al nostru ne diferenţiază de politicienii vechiului model, ne dă libertatea de conştiinţă şi acţiune politică. Dar, în acelaşi timp, poate fi şi o vulnerabilitate în faţa momentelor dificile inevitabile în politică, aşa cum a fost cel prin care tocmai am trecut.

Să nu uităm: am obţinut un rezultat excepţional la europarlamentare. Zilele trecute, am făcut un pas mic înapoi. Este cât se poate de neplăcut, dar face parte din experienţa politică. Trebuie să învăţăm ce este de învăţat şi să ne asigurăm că data viitoare vom folosi mai înţelept experienţa acumulată. Şi în niciun caz nu mai putem continua să ne facem rău singuri, atacându-ne cu argumentul că aşa e în politică, oferind o imagine dezolantă celor care vor de la noi speranţă, claritate, soluţii şi viziune.

Electoratul aşteaptă de la noi să construim, iar dacă noi stăm să săpăm tranşee în partidele noastre sau între partidele noastre, nu văd cum putem fi credibili când spunem că vrem să eliminăm faliile din societatea românească.

Spre deosebire de orice alte forţe politice, PLUS şi USR sunt două partide care au construit alegând drumul cel mai anevoios. A trebuit să convingem om cu om, să ne finanţăm prin susţinerea celor care cred în ideile şi în soluţiile pe care le propunem, să ne clădim credibilitatea politică fără a avea avantajul „puterii”. Vedem, poate, lucrurile prea idealist, dar nu credem că exagerăm cu meritocraţia şi intransigenţa etică şi morală. O facem pentru că avem la bază nişte valori care ne definesc ca oameni, în primul rând, şi pentru că vedem dezvoltarea noastră viitoare ca fiind construită pe aceleaşi valori. Şi cred că trebuie să fim mândri de ce am realizat până acum. Avem filiale, avem comunităţi în ţară şi în diaspora, am obţinut un credit de încredere prin voturi în fiecare comună a României. Am arătat că nu există două Românii. Că societatea este una singură, cu proiecţii de viitor diferite, dar cărora trebuie să le găsim răspuns în egală măsură.

Avem însă şi o mare fragilitate, un risc care nu vine de la adversarii noştri politici, ci de la noi înşine şi din felul în care ne raportăm la proiectul nostru politic. Vom destrăma tot ce am construit până acum dacă nu înţelegem că singura opţiune de viitor sunt unitatea şi construirea încrederii între noi. O unitate nu de nevoie, ci o unitate în care credem, care să ne reprezinte şi pe care să o putem susţine în faţa cetăţenilor.

Trebuie să eliminăm rapid orice dubiu sau ezitare, orice nuanţă în angajamentul comun al PLUS şi USR pentru viitorul ţării. În anul care urmează, vom avea de înfruntat caracatiţa adânc implantată de cei care fac politică de clan în corpul societăţii româneşti. Miza este uriaşă.

Urmează două cicluri electorale care pot scoate România de pe traseul greşit al ultimilor 30 de ani. Pentru a transforma în realitate această oportunitate politică, este nevoie să fim puternici, uniţi şi echilibraţi. Nu vom avea susţinerea oamenilor dacă nu vom fi în stare să ne prezentăm ca o forţă politică matură. Dacă nu înţelegem aceste lucruri, vom rata oportunitatea acestei generaţii a noastre de a contribui la modernizarea României.

Singura soluţie viabilă pentru ca Alianţa noastră să reuşească politic este consolidarea proiectului nostru comun, pentru a ne oferi posibilitatea de a prezenta oameni şi programe politice în concordanţă cu crezurile noastre şi nevoile societăţii. Pentru asta, este nevoie să lăsăm la o parte toate orgoliile şi să ne uităm către o construcţie mare şi puternică, astfel încât să umplem golul politic rămas în urma vechilor partide.

Ce propunem?

Ce ne dorim este o construcţie coerentă ca viziune, cu un program politic comun asumat şi cu eficienţă decizională şi la nivel de comunicare politică. Nu vrem să forţăm nimic sau să grăbim evoluţia proiectului nostru comun fără susţinerea membrilor noştri, de ambele părţi.

Propunem ca aceasta construcţie comună consolidată şi inclusivă să se facă pe următorii trei piloni:

1️⃣ O structură executivă unică reprezentând diversitatea, consolidând formula deja agreată la nivelul Protocolului Politic al Alianţei, coordonată de un secretar general ales prin vot comun al celor două partide. Această structură va avea un mandat de coordonare a acţiunilor Alianţei, la nivel de comunicare şi de implementare a deciziilor politice luate de forul de conducere al Alianţei.

2️⃣ Un guvern din umbră şi un program politic comun. Este esenţial să investim imediat în alinierea ideologică şi de politici publice a Alianţei şi să selectăm resursa umană cea mai competentă prin care să asumăm aceste politici publice şi să le prezentăm electoratului cu toată responsabilitatea şi credibilitatea. Comisia de Politici Publice a Alianţei trebuie să se reunească cu prioritate şi să pregătească acest proces de aliniere.

3️⃣ Finalizarea până în februarie 2020 a procesului de desemnare a candidaturilor unice pentru alegerile locale, în baza principiilor agreate în Protocolul Politic al Alianţei. Propunem desemnarea unei echipe comune la nivel central, în coordonarea secretarului general, care să medieze negocierile la nivelul filialelor locale pentru a obţine în cât mai multe filiale acorduri amiabile, care să ţină cont de interesele strategice comune şi realităţile din fiecare localitate. În lipsa acordurilor amiabile, meritul şi încrederea membrilor să fie singurul criteriu de selecţie, prin organizarea de alegeri interne primare şi pe baza votului egal al membrilor PLUS şi USR din filiala respectivă.

Această construcţie consolidată a Alianţei ne va oferi mecanismele de coordonare prin care să probăm, în faţa membrilor noştri şi a alegătorilor noştri, o funcţionare inclusivă şi o eficienţă crescută a acţiunilor comune şi atingerea obiectivelor politice pe care ni le-am asumat ca Alianţă pentru scrutinele din 2020. Ne dorim ca această creştere naturală, organică, să conducă spre fuziunea într-un singur partid. Este esenţial ca această evoluţie să fie susţinută democratic în ambele partide, printr-un proces inclusiv şi reprezentativ, şi să o pregătim temeinic prin tot ceea ce vom face în Alianţă până atunci.

La fel de mare este nevoia de a continua extinderea teritorială. O mare parte dintre membrii USR şi PLUS provin din societatea civilă şi înţeleg foarte bine cum a fost distrusă ideea de comunitate. E nevoie să oferim societăţii româneşti o formă consistentă de organizare şi este nevoie să ajungem cu organizaţiile noastre în toată ţara, inclusiv în mediul rural, acolo unde ştim că nevoile şi profilul social şi economic al comunităţilor este diferit de cel urban. Atâta timp cât cetăţenii nu pun preţ pe locul în care trăiesc şi nu împărtăşesc cu vecinii lor probleme sau convingeri, societatea românească va continua sa fie indiferentă şi scindată. Iar noi ca forţă politică nu ne putem închipui că vom obţine voturi în comunităţi unde nu suntem prezenţi. Cele două situaţii sunt direct legate şi ne afectează puterea de a transforma în bine această ţară. În acelaşi timp e important să ne asigurăm că toţi cetăţenii României pot să fie egal reprezentaţi şi credem că în partidul nostru vocea unui sat din Apuseni sau din Moldova trebuie să aibă aceeaşi putere ca cea a unei comunităţi din Sectorul 1 din Bucureşti.

Politica e grea, adeseori neplăcută şi neiertătoare cu ezitările sau naivităţile. Dar avem datoria de a gândi dincolo de noi, de zonele noastre de confort, de partidele noastre. Obiectivul nostru comun trebuie să fie întotdeauna oamenii, cetăţenii acestei ţări. Pentru ei facem ceea ce facem, iar oferta noastră politică în acest moment poate fi doar unitatea.

Împreună suntem puternici.

Consiliul Naţional PLUS”