Băsescu: Sunt furios că mă mănâncă ţânţarii. Bucureştiul este un oraş prost administrat

„Sunt furios că mă mănâncă ţânţarii. Ţi-ai asumat că faci compania asta de luptă împotriva insectelor, a ţânţarilor, ai făcut-o, dar nu s-a făcut nicio stropire a Bucureştiului”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.

El a spus, de asemenea, că nu s-a făcut niciun proiect mare de infrastructură.

„Ai dus 1.000 de pensionari în Grecia în vacanţă, ai înfiinţat 21 de companii, cu care ai cheltuit în DOI ani peste 400 milioane de euro şi te plângi că n-ai bani la buget. Ai Administraţia Drumurilor şi ai făcut şi o companie de drumuri a Primăriei, care împrumută utilaje de la Administraţia Drumurilor ca să facă treaba. Din păcate Bucureştiul s-a degradat în mandatul doamnei Firea. Mie mi-a fost uşor să îi fac o ridicare, mi l-a lăsat (Viorel, n.r.) Lis plin de chioşcuri, plin de câini, a fost uşor să se vadă ceva, dar şi la dânsa se putea vedea...”, a mai spus fostul preşedinte.

Traian Băsescu a menţionat că a avut „surpriza neplăcută la o televiune de o intervenţie a doamnei Firea care spunea că nu are bani”.

„Eu am spus că are bani, dar sunt prost administraţi. Bugetele Primăriei Capitalei în tot mandatul doamnei Firea au fost tot timpul peste un miliard de euro, degeaba spune că are bugetul mic. Anul acesta este cel mai mare, 1,47 miliarde euro. Este un oraş prost administrat. Cum să umperi 400 autobuze Diesel, fie ele şi Euro 6, pentru un Bucureşti poluat. Abia pe urmă îţi dă prin cap să treci pe combustibil mixt. Cum să nu iei autobuze eletrice în Bucureşti”, a precizat Băsescu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: