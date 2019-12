Băsescu, despre asumarea răspunderii pe Legea bugetului: Este un abuz de putere incredibil care va lăsa urme adânci în funcţionarea statului

Băsescu a declarat, luni seară, la Realitatea Plus că i-a recomandat premierului Ludovic Orban să nu îşi asume răspunderea pe Legea bugetului.

“I-am spus că va crea un precedent îngrozitor asumându-şi răspunderea pe buget cu recomandarea, de la un om mai bătrân, să nu şi-o asume, să nu asume răspunderea guvernului pe buget datorită precedentului. De acum, orice guvern va veni va spune ăsta e precendentul. Precendentul poate fi însă oprit de Curtea Constituţională. Aşa cum citesc eu Constituţia, asumarea răspunderii pe buget este neconstituţională total, nu există dubii”, a afirmat Băsescu.

Întrebat ce putea face Ludovic Orban în această situaţie, fostul şef al statului a răspuns: “Eu îi înţeleg situaţia dificilă, dar putea folosi un mecanism mai apropiat de cel constituţional, punea în dezbatere proiectul de buget, dacă ieşea şifonat tare, preşedintele nu avea decât să-l întoarcă. Sau mai este un lucru pe care un politician experimentat îl ştie foarte bine, indiferent ce scrie în buget, execuţia bugetară este în pixul premierului. Foarte bine băieţi, aţi spus voi să mutăm nu ştiu unde, dar în execuţie vă dau doar trei la sută din cât aţi votat voi în Parlament şi vin la rectificare şi vă spun de ce nu v-am dat. Execuţia poate regla foarte multe lucruri acolo unde Parlamentul eventual ar face abuzuri. Eu îl înţeleg pe Orban, numai că acest precedent este dincolo de ce poate fi admis şi eu sunt convins că atunci când se va afla în Europa că există o ţară a Uniunii Europene unde nu se dezbate bugetul în Parlament, toate lumea va trage aer în piept”, a explicat Traian Băsescu.

El spune că nu a încercat niciodată aşa ceva şi crede că este un abuz de putere incredibil.

“Nu am încercat niciodată asta pentru că ştiu să citesc Constituţia. Nu e în regulă, este un abuz de putere incredibil care va lăsa urme adânci în funcţionarea statului”, a explicat europarlamentarul PMP.

Băsescu spune că PSD nu are interes să cadă Guvernul.

“Ciolacu nu a atacat conţinutul bugetului, ci procedura. Aici preşedintele are scăparea să promulge bugetul înainte să se pronunţe Curtea Constituţională. Ciolacu e pe post de ca ăla ia-l de pe mine, că-l omor, ia-l de aici, că-l omor. PSD nu are interes să cadă guvernul, uitaţi-vă că în ultimul sondaj CURS...(...) Obiectivul PSD-ului este să stea în opoziţie până la următoarele alegerile parlamentare şi veţi vedea ce se va întâmpla. Mie mi-e teamă de ce se va întâmpla. Va creşte PSD-ul, vă aduceţi aminte cât a avut în ultimele sondaje? 23,24. În CURS-ul de ieri are 31 la sută. Sunt victimizaţi şi vor creşte în sondaje. În lipsa unei guvernări perfecte, fără bâlbăieli, PSD-ul va creşte şi va recupera”, a mai spus Traian Băsescu.

Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit, luni, în şedinţe comune, pentru ca Guvernul să-şi angajeze răspunderea pe Legea bugetului de stat pentru 2020, pe Legea privind bugetul asigurărilor sociale şi pe legea care corectează prevederile OUG 114/2018