Oficial. Miniştrii USR PLUS şi-au dat demisia din Guvernul Cîţu VIDEO

USR PLUS deţine portofoliile Sănătăţii, Cercetării, Proiectelor Europene, Transporturilor şi Economiei.

„Bună ziua, România! Este un moment care priveşte întreaga ţară. Am promis că vom fi un partid altfel şi am fost un partid altfel. Nu am ezitat să vorbim când era mai facil să tăcem. În aceste 8 luni de zile am adus în vârful administraţiei oameni oneşti, oameni competenţi, care au arătat că se poate şi altfel în această Românie.

Am decis că nu mai putem merge mai departe cu un premier care guvernează fără un minim de respect pentru protocolul coaliţiei, cu un minim respect pentru adevăr, pentru ceea ce înseamă interesele reale ale românilor. Este legitimă lupta internă într-un partid, dar atunci când este folosită pentru a risipi resursele naţiunii şi pentru a aloca zeci de miliarde pentru promisiuni către primari într-un interes electoral propriu, nu putem merge mai departe. Nu se mai poate aşa. Aceasta este diferenţa pe care vrem să o aducem în politica din România.

Florin Cîţu nu mai poate să fie premier şi din acest motiv miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Cîţu (...) Ne prezentăm demisiile, mâne dimineaţă premierul le va avea pe masă la prima oră”, a declarat Barna.

„Trebuie să folosim planul B, pentru că planul A era moţiunea de cenzură. Sunt două variante, fie PNL acceptă că USR PLUS este un partener serios pentru dezvoltare şi mergem mai departe cu un nou premier. Fie PNL merge pe varianta USL, alături de PSD. Este o decizie grea pe care niciunul dintre noi nu am luat-o uşor, dar este un mesaj de care România avea nevoie. După 30 de ani trebuia să vină un moment în România în care un partid să spună aşa nu se mai poate”, a ma explicat Barna.

Ştire în curs de actualizare