Barna, despre tensiunile dintre USR şi PLUS: Da, pe alocuri discuţiile sunt mai aprige. Nicio încercare de dezbinare nu ne va descuraja

„Da, discutăm zilele acestea despre viitorul Alianţei. Alianţa noastră e, de fapt, alianţa celor care i-au oferit deja încrederea.



Da, pe alocuri discuţiile sunt mai aprige, pentru că fiecare dintre noi vine la masă cu idei şi cu soluţii care să valorifice cât mai bine zestrea propriului partid. Dar vrem să spunem un lucru foarte clar: USR şi PLUS vor merge mai departe împreună. Şi la prezidenţiale, şi la locale, şi la parlamentare. Suntem hotărâţi să găsim cea mai bună formulă pentru asta şi nu ne vom ridica de la masa negocierilor până când nu ajungem la o înţelegere care să ne facă mai eficienţi decât am fi separat, pentru că România trebuie guvernată bine după alegeri. Nicio încercare de dezbinare nu ne va descuraja. Nu o să cădem în capcana în care au căzut alţii în trecut”, a scris Dan Barna pe Facebook.

Reacţia liderului USR a venit după ce vineri a apărut informaţia cum că în cadrul negocierilor dintre echipele USR şi PLUS pentru încheierea unui acord ce priveşte alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare, Dacian Cioloş s-ar fi ridicat de la masă în timpul discuţiilor şi a plecat. Potrivit unor surse politice, asta ar fi fost cea de-a doua oară când liderul PLUS ar fi părăsit negocierile.

La sfârşitul lunii mai, cei doi lideri explicau la „Adevărul Live” despre alianţa dintre USR şi PLUS că de fiecare când au existat neînţelegeri, acestea au fost discutate în interior şi că alianţa a reuşit să ajungă atât de departe pentru că a funcţionat.

Adevărul: Oamenii pe Facebook spun că lucrurile n-ar fi tocmai roz în această Alianţă. Lucrurile merg bine între dvs în alianţă ? Aveţi lucruri de împărţit ? Aveţi ceva să reproşaţi USR-ului, domnule Cioloş ?



Cioloş: Când am avut ceva să spunem, le-am discutat, am luat deciziile şi am mers mai departe. Asta nu înseamnă că sunt disensiuni.



Adevărul: Dvs cum vedeţi situaţia, domnule Barna ?



Barna: Această Alianţă a fost un pariu pe care eu şi Cioloş l-am pus pentru România. Au fost mulţi oamnei care s-au chinuit să ne explice cât de grozav ne-am descurca separat. România avea nevoie de o forţă care să se bată de la egal la egal cu PSD. Alianţa USR-PLUS a ajuns la acest rezultat pentru că a funcţionat.

