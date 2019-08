Andrei Caramitru: Cum să aibă preşedintele putere zero? Regele Mihai, la 20 de ani, l-a arestat pe Antonescu şi a scurtat durata războiului

„E foarte trist ca ni s-a indus că Preşedintele nu are nici un fel de putere. Zero. Deşi e persoana cu cea mai mare putere electorala din ţara (ales de jumătate plus unu din toţi votantii). Şi ca asta justifica tot.

Cum sa ai putere zero când tu numeşti primul ministru? Când poţi bloca numirile miniştrilor? Când ai armata şi SRI? Când eşti şeful CSAT? Când poţi participa la toate şedinţele de guvern, CSM etc? Când eşti omul care - când zice ceva, orice - toată ţara te urmăreşte?

Regele Mihai era rege. Şi avea 20 şi ceva de ani. Putere chiar aproape de zero. Dar l-a arestat pe Antonescu, a scurtat durata războiului in Europa, nu a semnat nimic şi s-a luptat cu guvernul Groza desi erau tancuri sovietice aici. Nu a semnat deciziile nenorocite pe care i le impuneau comuniştii, cu pistolul pe masă. A capitulat doar când a fost ameninţat cu execuţia a 1000 de studenţi care demonstraseră in Piaţa Palatului. A rezistat până la capăt. Cu orice risc personal. A cedat doar ca sa salveze viaţa copiilor“, a scris Caramitru pe Facebook.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: