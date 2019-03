Andrei Caramitru, către PNL: Vă rog să vă opriţi. Altfel ne obligaţi să intrăm în confruntare directă şi nu cred că e bine pentru nimeni (în special pentru voi)

„Pot sa ii rog pe prietenii PNL-isti sa se calmeze un pic? Să difuzaţi mizerii de-astea in online nu vă onorează. Noi nu va atacam (încurajări de reforma interna nu sunt atacuri - sunt sfaturi prietenesti) pentru că suntem raţionali şi civilizati, ştim ca avem nevoie unii de alţii. Dacă nu vreţi sa faceţi alianţa cu noi şi preferaţi PSD, ALDE si ProRomânia (deşi nu cred ca e linia partidului), măcar asumaţi-o ca sa ştie oamenii ce sa voteze.

Va rog - sincer - sa va opriţi. Altfel ne obligaţi să intram la un moment dat in confruntare directă şi nu cred ca e bine pentru nimeni (in special pentru voi, ca aveţi de o mie de ori mai multe vulnerabilităţi decât noi). Eu nu vreau asta. Ok ? Mulţumesc .

Postul de mai jos , Intitulat de autor “marea păcăleala”, cu un link de site obscur care spune ca toţi din usr si plus sunt securisti, a fost difuzat de Puscas Ionel (consilier PNL sector 6)“, a scris Caramitru pe Facebook.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: