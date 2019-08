Andrei Caramitru critică PNL că „profită” de 10 august să îşi lanseze campania de semnături. USR Cluj porneşte campania tot azi

„Foarte urat gest de la PNL şi de la Presedinte sa profite de ziua de 10 August sa îşi lanseze formal campania electorală. Eu nu ştiu ca 10 August sa fie deţinut de vreun partid. Nu prea au fost sefi de la PNL sa îşi ia gaze cu noi data trecută. Stiu doar ca au achiziţionat după câţiva ca sa para ca sunt şi ei din rezist (Burduja, Rares - care era in costum in studio atunci, atât). şi mai şi co-organizează cică marşul de la MAI printr-un membru instabil psihic (Carstoiu). Nu e ok deloc deloc.



Ps: noi nici măcar nu venim cu o mica insigna USR in piaţa, şi nu vom strange nici o semnătura acolo. Aşa e normal”, a afirmat Andrei Caramitru pe Facebook.

PNL a declanşat, sâmbătă, campania de strânger e de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidenţiale din acest an. Preşedintele a făcut o baie de mulţime în Piaţa Universităţii şi a declarat în faţa jurnaliştilor că PSD „a dus România aproape de eşec” şi că „trebuie să reconstruim aproape tot”. De asemenea, preşedintele a subliniat că trebuie văzut cine a dat comanda politică pentru evenimentele din 10 august anul trecut.

Deşi Andrei Caramitru critică PNL că dă startul campaniei de adunat semnături pe 10 august, filiala USR Cluj a organizat un eveniment similar la Cluj.

