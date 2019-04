Andrei Caramitru atacă pensiile speciale: Politrucii ne costă 20 de miliarde de lei pe an. Hai să eliminăm cancerul ăsta!

„Avem vreo 200.000 de actuali şi foşti bugetari în România care ne costă 16-20 miliarde lei pe an. 4 miliarde de euro. Pe an! Două treimi din deficitul bugetului de stat. Şi nici măcar nu muncesc sau fac ceva util. O “taxă” de 400 lei pe lună de la fiecare angajat din privat. În 2-3 ani am face toate autostrăzile, spitalele şi şcolile de care avem nevoie doar din banii ăştia”, notează Caramitru.

Unde se duc banii acum:

- 8 miliarde RON pe pensii speciale pentru 148.000 de oameni

- Cel puţin jumătate din cei cu pensii speciale continuă să lucreze la stat. Cine ştie ce fac, mulţi nu mare lucru. Cu un salariu de 5000 RON pe lună în medie. Încă 4 miliarde RON

- Amantele, rudele, şoferii, consilierii şi directorii numiţi politic. Vreo 50-100.000. Sinecuri - marea majoritate nici nu merg la muncă - lucrează pentru partid şi reţelele infracţionale. Dar câştigă bine - mult peste 6.000 RON/ lună în medie. Cost : 4-8 miliarde RON.

„Şi nici nu am inclus aici “indemnizaţia de hrană” pentru toţi bugetarii, oricât de bine plătiţi ar fi, care ne mai costa aproape 3 miliarde RON pe an.

Facebook. Asta e noua nomenclatură. De asta ne prăbuşim economic. Am mai făcut un apel la curaj către celelalte partide acum peste o săptămână. Noi, USR, ne-am asumat tăierea pensiilor speciale şi eliminarea sinecurilor şi politrucilor din administraţie. Am şi depus legi în acest sens. Vă asumaţi şi voi public că eliminăm cancerul ăsta? Haideţi că se poate !!!! Un pic de curaj. Nu mai faceţi campanie doar cu baloane şi cu afişe - veniţi cu măsuri clare şi curajoase !”, scrie Caramitru pe pagina sa de

