Anca Dragu depune un proiect legislativ privind criterii clare pentru alocarea banilor din Fondul de rezervă, precum şi un mecanism transparent

Aceasta afirmă, într-un comunicat oficial, că a iniţiat acest demers pentru ca banii românilor să nu mai fie împărţiţi după bunul plac al premierului sau al şefilor de partid care îl susţin pe acesta, dar şi pentru a stăvili creşterea exponenţială a sumelor distribuite din Fondul de rezervă.

Proiectul USR PLUS prevede limitarea sumelor disponibile la 0,5% din totalul cheltuielilor bugetare.

„Din 2014, am observat cum Fondul de rezervă al Guvernului a devenit un instrument politic prin care premierul alocă bani în mod discreţionar către administraţia locală. În ultimii 7 ani, sumele distribuite către administraţia locală din Fondul de rezervă au crescut constant, însumând miliarde de lei risipiţi fără a fi folosiţi pentru urgenţe naţionale, fără să ştim unde s-au dus aceşti bani. Banii publici trebuie să fie distribuiţi în funcţie de criterii clare şi transparente, în mod responsabil. Un premier nu poate folosi banul public pentru a-şi cumpăra susţinere politică. De aceea, am depus această iniţiativă legislativă care elimină posibilitatea folosirii discreţionare a Fondului de rezervă. USR PLUS este în Parlament pentru a proteja banul public şi pentru a impune transparenţă în administraţia publică. Scurgerea banilor publici trebuie să înceteze”, declară Anca Dragu, preşedintele Senatului.

Pe legislaţia în vigoare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pot fi alocaţi bani pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. Practica ultimilor ani ne-a arătat însă, din păcate, că aceşti bani sunt folosiţi discreţionar, pe criterii politice, cu derogare de la legea în vigoare, doar pentru a satisface primarii şi preşedinţii de consilii judeţene loiali liderului politic al momentului. Aşa s-a întâmplat în timpul guvernării Dragnea, aşa s-a întâmplat şi zilele trecute, când, tot pe modelul Dragnea, premierul demis Florin Cîţu a împărţit peste 1 miliard de lei primarilor şi şefilor de CJ-uri care l-au ajutat să câştige bătălia internă din PNL, respectiv baronilor PSD care îl pot sprijini să conducă un guvern minoritar, mai spune preşedinta Senatului.

USR PLUS îşi propune, prin proiectul depus azi, să preîntâmpine astfel de situaţii prin introducerea unor criterii clare şi transparente pentru alocarea banilor din Fondul de rezervă.

Iniţiativa legislativă abrogă art. 29 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. În baza acestui articol a fost posibil din 2014 încoace, tot prin derogare de la Legea finanţelor publice, ca banii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului să fie folosiţi şi pentru plata cheltuielilor curente şi de capital ale administraţiilor locale. Ceea ce s-a tradus în alocări tot mai mari, de la an la an, din Fondul de rezervă. Spre exemplificare, în anul 2020 transferurile către autorităţile locale au fost de 3,6 ori mai mari decât în 2019.

De asemenea, proiectul USR PLUS introduce obligaţia desfăşurării unui proces de consultare publică şi a justificării caracterului urgent şi neprevăzut al cheltuielilor finanţate din Fondul de rezervă. Totodată, alocarea banilor se va face doar cu justificarea criteriilor de selecţie a ordonatorilor principali de credite şi a modului în care au fost calculate sumele, precum şi cu indicarea naturii şi valorii cheltuielilor pe care le acoperă.

Nu în ultimul rând, proiectul USR PLUS prevede că Fondul de rezervă bugetară nu poate depăşi 0,5% din totalul cheltuielilor bugetului de stat şi obligă Executivul să vină în Parlament pentru a prezenta un raport detaliat cu privire la modul şi nivelul de utilizare a Fondului.

Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, peste 1 miliard de lei, din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, pentru proiectele locale. Banii vor merge către primării şi consilii judeţene, iar o parte din sumă va acoperi costurile privind serviciile de asistenţă socială şi de protecţie a copiilor.

Decizia a fost aspru criticată de PSD şi USR.