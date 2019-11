Alegeri prezidenţiale 2019. Reacţia candidaţilor. Iohannis: „Veniţi la vot ca să înlăturaţi definitiv PSD!“. Dăncilă: Diaspora nu va răsturna votul VIDEO

Klaus Iohannis, declaraţii de la sediul PNL, după închiderea urnelor.

Acest lucru pentru România înseamnă un pas enorm înainte. rezultatele oficiale vor veni mâine, dar datele de exit poll arată că milioane de români din ţară şi diaspora au votat pentru proiectul nostru, pentru o Românie normală. Am crezut mereu în români, iar participarea lor din aceste zile e o mare bucurie pentru democraţia din România. Mulţumesc tuturor liberalilor şi votanţilor de dreapta şi celor care nu cred într-un partid anume: o Românie normală.

Lupta noastră e pentru îndepărtarea totală a PSD de la putere. Azi am făcut un pas mare în această direcţie. Nu e pasul decisiv. Mai e de lucru. Aceştia au fost ani de luptă şi de rezistenţă şi am ţinut piept asaltului agresiv al PSD. Fără noi PSD ar fi reuşit să destructureze tot: parteneriate strategice, instituţii, lupta împotriva corupţiei. Dacă îi lăsam pe cei din PSD România se întorcea în anii 90, poate şi mai rău, nici nu mai aveam alegeri.

Finalul votului în alegerile prezidenţiale 2019. Declaraţii ale lui Mircea Diaconu

UPDATE Primele reacţii de la sediul USR-PLUS

Dan Barna:

Sunt optimist asupa rezultatului final. Arată o tendinţă de creştere. În stradă nu au fost decât USR-PLUS şi candidatul Alianţei. Există o şansă foarte mare ca modernizarea României să se întâmple de acum şi nu de peste 5 ani. Va fi o diferenţă de câteva mii de voturi într-o direcţie. Rezultatul nu va fi cel al EXIT Poll-urilor. Rezultatul va fi cel din secţii. Este o şansă mare pentru viitorul României. Da, oamenii obişnuiţi se pot lupta cu vechea clasă politică.

Primele reacţii de la PSD. Viorica Dăncilă, cu şanse mari de a intra în turul al II-lea:

Sperăm ca votul dat azi să fie unul care se va multiplica în turul următor. Sper să fie un vot dat cu inima. Nu am plâns deloc. Am avut încredere, am ţinut legătura cu colegii. Nu a fost niciun moment în care să plângem. Nu-mi este teamă că diaspora va răsturna votul. Mă bucur că s-a votat masiv în diaspora. Suntem în turul doi cu toate criticile şi cu toată campania anti-PSD.

Mircea Diaconu: Şi mâine e o zi. Ploua, deci e belşug. Pe nimeni nu susţin în turul doi. Mă tem că e nimeni în turul doi.

Teodor Paleologu: Nu se pune problema să votez PSD, dar aştept din partea candidatului Iohannis să dea un semn de minim respect şi să particpe la o dezbatare cu doamna Dăncilă. Sunt mândru de aceste voturi.