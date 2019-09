ALDE Dolj, după ce a fost dizolvată de Tăriceanu: Ce părinte e acela care îşi omoară propriul copil?

Scrisoarea deschisă adresată lui Călin Popescu Tăriceanu a fost postată pe pagina de Facebook a ALDE Dolj şi asumată de vicepreşedinţii şi membrii Biroului Politic Teritorial ALDE Dolj, preşedinţii organizaţiilor locale, primari, viceprimari, consilieri municipali şi locali, liderii OFLDE Dolj şi TLDE Dolj.

Aceştia se arată dezamăgiţi şi revoltaţi de deciziile nestatutare adoptate în ultima perioadă în cadrul ALDE şi cer organizarea unui congres.



Prezentăm integral textul documentului:



„Vă scriem aceste rânduri dezamăgiţi şi revoltaţi.



Dezamăgiţi de modul în care ne-aţi înşelat aşteptările şi în care lăsaţi să fie călcate în picioare toate eforturile şi resursele pe care vi le-am alocat, cu devotament şi încredere, în toti aceşti ani.



Revoltaţi de modul în care încercaţi să anihilaţi munca noastră de a clădi o organizaţie care a trecut pragul electoral la toate confruntările din ultimii 3 ani.



Nu a fost deloc uşor aici la Craiova şi în Dolj să facem o organizaţie care să câştige, deopotrivă respectul oamenilor şi pe cel al competitorilor politici, fie ei parteneri sau adversari.



Cum poate un om cu profilul dumneavoastră politic să accepte ca un funcţionar de partid -l-am numit pe dl Chiţoiu- să dizolve dintr-un condei o întreagă organizaţie cu mii de membrii şi alte mii de simpatizanţi?!



Cum puteţi să mai spuneţi românilor că sunteţi apărătorul drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti când, în partidul pe care îl conduceţi, dreptul la opinie şi libertatea de exprimare sunt sancţionate drastic cu excluderi, radieri şi dizolvări?! Când, în sfidarea oricăror norme democratice minimale, nu acceptaţi ca aleşii partidului, cei care au un alt punct de vedere, să şi-l apere în instanţele partidului?!



Cum puteţi să ţineţi în braţe nişte oameni care nu au produs performanţe de când sunt în partid (pentru că, vorba lor, sunt ”obosiţi politic”) şi să daţi afară pe cei care au dovedit, prin rezultate, fidelitatea faţă de partid şi l-au construit de la zero, ducându-l în Parlament?!

Suntem în 2019, dle Tăriceanu, nu în 1989! Avem o lege a partidelor politice care trebuie respectată, avem un Statut pe care nu aveţi dreptul să vă ştergeţi picioarele!



Dorinţa şi interesul personal al liderilor de partide nu trebuie să mai ţină loc de reguli, legi şi statute! Democraţia de laborator nu e democraţie!



Nu suntem argaţi pe moşia unui lider, indiferent de numele său! Am vrut un parteneriat cu dumneavoastră, nu o relaţie de tip pălmaşi -boier!



V-am primit de atâtea ori cu simpatie şi încredere la Craiova. De ce nu veniţi dumneavoastră să ”dizolvaţi”, la faţa locului, organizaţia pentru a vedea reacţia oamenilor?!Vă vom primi aşa cum se cuvine!...



De ce nu veniţi dumneavoastră de mână cu noul preşedinte al organizatiei să ni-l impuneţi?! Aţi avut măcar curiozitatea, aşa cum făceaţi cândva, să aflaţi cine este persoana care vă este prezentată ca soluţia pentru funcţia de preşedinte la Dolj?! Aveţi idee ce fel de metode sunt folosite, în aceste zile, cu lansarea unor liste albe şi liste negre prin organizaţiile locale cu scopul de a ne diviza şi de a ne arunca pe unii împotriva celorlalţi?! Aceasta e democraţia internă într-un partid liberal de secol 21, dle Tăriceanu ?!



Chiar v-aţi pierdut de tot onoarea şi busola politică?! Oare aţi purtat o mască de liberal adevărat, în toţi aceşti ani, şi acum vă vedem adevărata faţă?!



V-aţi dat mult prea uşor pe mâna unor oameni care vă vor murdări iremediabil întreaga carieră politică, dar pe care nu-i vom lăsa să distrugă partidul!



Chiar aşa, dle Tăriceanu?! Aţi ales la final de carieră tranzacţionismul în locul liberalismului?!



Spuneţi-ne nouă, şi în general opiniei publice româneşti, dacă aţi luat aceste decizii cu ”pistolul la spate”?!



Spuneţi oamenilor care au alergat în această vară să strângă semnături pentru candidatura dvs. prin Dolj şi prin întreaga ţară dacă aţi fost şantajat ca să nu mai candidaţi?!

Spuneţi oamenilor adevărul ca să nu se mai repete, în niciun partid, aceste lucruri mizerabile!



Vă cerem, acum în ceasul al 12-lea, să opriţi deciziile nestatutare şi antidemocratice privind excluderile, rând pe rând, ale liderilor ALDE care nu vă convin!



Vă cerem să anulaţi decizia de dizolvare a organizaţiei judeţene şi să ordonaţi (încă) secretarului general să înceteze difuzarea prin judeţ a unei liste artificiale cu noua conducere a organizaţiei judeţene, listă pe care nu o recunoaştem chiar dacă numele unora dintre noi figureaza în ea! Nu suntem pioni pe tabla de şah a dlui Chiţoiu!



Vă cerem să retrageţi încrederea politică secretarului general Daniel Chiţoiu, omul care face atât de mult rău ALDE în aceste zile!



Vă cerem să faceţi demersurile statutare pentru convocarea Congresului partidului la care să participe, cu drepturi neştirbite, toţi cei pe care aţi anunţat că i-aţi exclus! Culmea, într-o sedinţă informală!



Căutaţi în interiorul dumneavoastră mintea românului cea de pe urmă şi ascultaţi de ceea ce vă spune ea să faceţi!



Nu vă jucaţi, dle Tăriceanu, cu destinele noastre şi ale organizaţiei Dolj, în care am pus atâta suflet, speranţe şi foarte multă muncă!



Nu distrugeti ALDE cu bună ştiinţă, dle Tăriceanu! Ce părinte e acela care îşi omoară propriul copil?!”



ALDE a anunţat vineri excluderea din partid a lui Teodor Meleşcanu, ales preşedinte al Senatului cu susţinerea PSD, şi a celor care au acceptat să fie nominalizaţi miniştri: Graţiela Gavrilescu, Ion Cupă şi Alexandru Ştefan Băişanu.



De asemenea, au fost dizolvate organizaţii ALDE pe care aceştia le conduceau.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: