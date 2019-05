Vanghelie: Din cauza lui Coldea nu avem autostrăzi. A ameninţat cu arestări. Trebuie un vot negativ la referendum. Nu mai funcţionează şmecheria cu Justiţia

Adevărul: De unde PSDI?

Marian Vanghelie: Vine din istorie. Titel Petrescu este fondatorul socail-democraţiei în România, care a creat un Partid Social Democrat Independent. Ce s-a întâlmplat în ultimii ani, cu implicarea oamenilor din servicii în Parlament, am considerat că e nevoie de un partid independent, care să nu aibă legătură cu servicile, ci cu societatea civilă.

Ce legătură există cu PSD?

PSDI este adevăratul partid social-democrat. Politicile PSD nu sunt de stânga. PSDI, la bază, are lideri veniţi din PSD, pentru a crea filiale în ţară. Ne dorim să vină mulţi tineri alături de noi, e nevoie de un suflu tânăr în politică. Românii îşi doresc un pic de ceva nou. Noi avem o listă de tineri pentru Bruxelles. Toţi sunt patrioţi şi cred că pot să schimbe ceva.

Câte mandate vreţi să luaţi?

Cât mai multe. Să vedem câte ne vor da românii. Nu a fost uşor să ne depunem candidaturile. Dacă întrebaţi cine e mai PSD-ist în România, Marian Vanghelie sau Liviu Dragnea, faceţi un sondaj şi vedeţi. Am 27 de ani în PSD, nu sunt venit din PDL. Problema majoră a fost cu PDL, cu Traian Băsescu, care a creat toate permutările şi arestările.

Sigla PSDI se aseamănă cu cea a PSD. Vreţi să creaţi confuzie?

E semnul internaţionalei socialiste. Dacă voiam să copiez, veneam cu trei trandafiri.

Ce-şi propune PSDI la Bruxelles?

Se tot vorbeşte de patriotism. Cum poate PSD şi PNL să vorbească de patriotism, când pe listele PNL sunt mână-n mână cu cei de la Bruxelles. Cine i-a ţinut pe cei din PSD până acum să fie patrioţi şi să se bată împotriva dublului standard? Ştiau toţi de la Bruxelles de dublul standard. S-a trezit acum domnul Dragnea. Domnul Dragnea are o problemă cu socialiştii. Eu am discutat cu socialiştii europeni din Germania şi din Austria. Domnul Dragnea are o problemă de comunicare.

Coldea?

Acest personaj sinistru nu a creat decât nenorocire în această ţară. Eu ştiu că domnul Coldea are şi probleme psihice. Cunosc bine fişa de date a domnului Coldea. A rămas repetent de două ori. Ştiu tot mecansimul din liceu, facultate şi de la instituţiile medico-legale pe unde a avut probleme. Un persoanj sinistru, care a reuşit să ducă România cu 15 ani în urmă. A reuşit să distrugă toţi oamenii de afaceri, având legături cu multinaţionalele împotriva României. Au mai fost şi câţiva oameni de afaceri care mergeau la el cu sacoşele, cu sume industriale. Acest personaj nu a dorit să se facă autostrăzi. Domnul Ponta, alt personaj sisnistru, a spus că a fost ameninţat de domnul Coldea că îi arestează dacă dau drumul la austostrăzi. Unde era SRI condus de Maior şi Coldea când se tăiau pădurile? Und erra domna Kovesi? Era cu ei la masă.

Mergeţi la referendum?

Am spus din prima zi de când a apărut această mascaradă: este o chestie prăfuită, gen Traian Băsescu. Venim cu copii care nu-şi mai au rostul. Noi vorbim de doamna Merkel, care încearcă să ia puterea în toate ţările în care are interes. Noi vorbm de probleme majore. Iohannis îl copiază pe Băsescu. Eu îndemn la alegeri, să vină cât mai multă lume, dar cred că trebuie un vot negativ la referendum. Nu cred că mai funcţionează şmecheria cu Justiţia.

Discutaţi cu cei din PSD?

Am foarte mulţi prieteni în PSD. Au avut o intenţie să facă o fuziune cu mine. Imaginea lui Marian Vanghelie e de PSD. Am fost arestat patru luni pentru că aşa e la noi în ţară. Oamenii să ştie că vreau să mă bat. Nu mai văd politicieni cu curaj şi demnitate.

În ce relaţie sunteţi cu Dragnea?

Într-o relaţie normală. Dragnea să rămână în politică, să se bată. Va veni o schimbare naturală şi în PSD, şi în PNL. Am o problemă cu cei care m-au arestat.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: