Începerea şcolii şi apocalipsa conform lui Codrin Ştefănescu: „Copiii legaţi între ei cu tot felul de sfori, teroare, frică şi nesiguranţă”

„Copiii legati între ei cu tot felul de sfori sau frânghii! Pārintii ţinuţi in spatele gardurilor, disperaţi sau înnebuniţi de furie! Poliţie localā cât vezi cu ochii şi mii de agenţi de pazā înarmaţi pânā in dinti! Teroare, fricā, nesigurantā şi aparate de scanat temperatura! Aşa a început prima zi de şcoala in regimul Iohannis-Orbán! Apocalipsa”, a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Descrierea în termeni apocaliptici a primei zi din noul an şcolar de către fostul secretar general al PSD vine după ce, duminică, acesta a criticat-o în termeni duri pe Monica Anisie , ministrul Educaţiei. „Şi cucoana asta de la Educaţie este tot un personaj sinistru! Soră cu sinistra de la Muncă! Cum naiba să ieşi în conferinţă de presă, cu o zi înaintea începerii şcolii, şi sā nu spui nimic? Dar nimic, nimic! E duminică şi ea încă analizează, evaluează şi formează comitete şi comisii. Şi pārintii ce fac mâine? Copiii ce fac?”, scria acesta, tot pe pagina personală de Facebook.

De altfel, PSD a solicitat demitera ministrului Educaţiei de către Ludovic Orban. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD Vasile Dîncu a susţinut că ministrul Educaţiei nu a gestionat bine măsurile pentru începerea anului şcolar şi că demiterea se impune mai ales după ce Monica Anisie însăşi a recunoscut cu sinceritate că „nu mai înţelege nimic din ce se întâmplă în jurul ei”.