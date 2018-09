Nu-mi amintesc ca, vreodată, în momentul în care un stat membru avea înscrisă în agendă o sărbătoare naţională cu un simbolism extraordinar, precum Anul Centenarului în România, şi cu doar câteva luni înainte să preia preşedinţia rotativă a Consiliului, să aibă programată o înfăţişare la Bruxelles, în plenul Parlamentului European, pentru ca prim-ministrul să explice situaţia statului de drept. Audiere care va fi urmată de o Rezoluţie pe acelaşi subiect, singura concesie fiind ca ea să fie votată în noiembrie, asta pentru a nu se suprapune cu singurul moment de normalitate de care vom avea parte, când preşedintele Iohannis a fost invitat să vorbească, tot în plen, la finele lunii octombrie, pentru a prezenta poziţia ţării noastre în dezbaterea deschisă pe tema viitorului proiectului european. Bine că măcar s-a putut asta. În rest?

Păi, cum spuneam, evenimentele urmează să se înşire în ordinea respectivă, dar într-o atmosfertă mult tensionată după vizita la Bruxelles a desantului venit de acasă, cel condus de doamna Dăncilă şi domnul Tăriceanu. Consecinţa fiind că grupurile politice europene, în agenda de lucru a săptămânii viitoare, anunţă, fiecare cu mesaje precise, foarte succinte, evenimentul legat de România. Interesant să vedeţi ce au spus, comparând totul cu discursul festivist şi triumfător al oficialilor de la Bucureşti.

Sâ începem cu poziţia Grupului Verzilor, iniţiator al procesului care aduce cazul României în faţa înaltului for legislativ, exact aşa cum făcuse mai înainte cu Ungaria şi Polonia,

Alăturat, pentru informare, se reiau fragmente din poziţia exprimată de Ska Keller şi Philippe Lamberts, copreşedinţii Grupului Verzilor, imediat după violenţele fără precedent din ziua de 10 august îndreptate împotriva manifestanţilor (cei pe care, dacă vă amintiţi, doamna Viorica Vailica Dăncilă i-a numit „protestanţi“).

Deoarece, în Conferinţa Preşedinţilor, iniţiativa Verzilor a avut ca prim susţinător GrupuL PPE, să vedem ce au de zis şi aceştia. Imediat după întâlnirea cu doamna Virorica Vasilica Dăncilă, iată ce declara Manfred Weber, preşedintele acestui grup, actualmente personajul care se află în poziţia cea mai favorabilă de a deveni, din vara viitoare, viitorul preşedinte al Comisiei Europene:

„Sunt extrem de îngrijorat de situaţia din România. Am întrebat-o astăzi pe prim-ministrul Viorica Dăncilă despre corupţie şi despre independenţa justiţiei. Vom fi intolerabili în ceea ce priveşte statul de drept...România face paşi înapoi în ceea ce priveşte lupta anticorupţie şi independenţa justiţiei este sub presiune. Am văzut în această vară în Bucureşti oameni bătuţi de forţele de ordine şi, sincer, asta este inacceptabil. Lupta împotriva corupţiei nu este un lux, ci o modalitatea supremă de a ne apăra cetăţenii şi afacerile de abuzurile din partea statului. Din acest motiv solicităm de urgenţă Guvernului român să se oprească din această ofensivă. Suntem alături de cetăţenii europeni şi vom fi intolerabili în ceea ce priveşte statul de drept".