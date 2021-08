INTERVIU Iskander Abdibaitov – Chief Officer Corporate Development Rompetrol: „Aducem publicului produse de calitate: carburant şi muzică de excepţie“

Iskander Abdibaitov, Chief Officer Corporate Development, afirmă că Rompetrol, în calitate de partener, apreciază că poate contribui cu o mică parte la această poveste muzicală de succes.

Concertul de închidere a Festivalului, din 26 septembrie, prezentat de Rompetrol şi dirijat de Daniel Harding, are un program deosebit, care include compoziţii de Wagner, Dvorak şi Bruckner. „Pastorale – Fantaisie pour petit orchestre“ a lui George Enescu este o creaţie ce a avut nevoie de 118 ani să ajungă din nou în sala de concerte.



„Adevărul“: Ediţia din 2021 a Festivalului, aşa cum a fost cazul şi cu Concursul Internaţional George Enescu, se desfăşoară sub auspiciile pandemiei. De ce a rămas o prioritate pentru Rompetrol susţinerea acestor evenimente culturale, în momente în care marile companii s-au regrupat către alte cauze, cu precădere din domeniul medical?

Iskander Abdibaitov: Pandemia a fost o provocare – şi pentru companii, şi pentru toţi oamenii la nivel personal şi profesional. Dar chiar şi intr-un context economic şi sanitar difícil Rompetrol a continuat să fie un pilon de stabilitate pentru economia naţională şi regională (prin asigurarea locurilor de muncă, investitii susţinute, contribuţii la bugetele locale şi centrale).

Şi noi am direcţionat o mare parte din buget către sprijinirea sectorului medical şi gestionarea pandemiei, dar în egală măsură investiţiile noastre în industriile creative şi parteneriatele tradiţionale au continuat pentru că am investit timp, energie, încredere, am creat legături deosebite cu oamenii din spatele proiectelor noastre.

În astfel de situaţii solidaritatea şi sprijinul sunt foarte importante, pentru a transmite un mesaj de încredere şi a sustine continuitatea unor evenimente culturale de prestigiu, şi implicit pe toţi artiştii muzicieni ce promovează frumosul, iubirea pentru muzica clasică şi valorile rămase moştenire de la compozitorul român.

Este o onoare pentru Rompetrol de a fi de 12 ani partener principal al evenimentului, să sprijinim mai ales în această perioadă de pandemie un eveniment cultural de amploare. Şi Rompetrol şi George Enescu sunt branduri puternice, care reprezintă şi promovează corect imaginea României la nivel internaţional, având la bază valori precum creativitate, mândrie naţională, voinţă şi determinare.

Prin solidaritate şi implicare am construit acest parteneriat, şi tot împreună cu partenerii noştri vom depăşi şi provocările pandemiei, vom merge mai departe, şi vom contribui la dezvoltarea României.



Rompetrol este partener al Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu de mai bine de un deceniu. Care sunt valorile (comune) este ceva ce îl face diferit/special între toate proiectele culturale pe care le susţineţi?

De 12 ani, în Rompetrol, septembrie este luna lui Enescu şi a muzicii clasice, fie că vorbim de Festival sau de Concurs. Şi nu doar ne bucurăm de muzica celor două evenimente, dar o şi promovăm şi încercăm să o facem accesibilă unui public cât mai larg la nivel naţional, fie că vorbim de comunicări dedicate pentru angajaţi şi parteneri de business, sau introducerea unui playlist de muzică clasică în benzinării şi în aplicaţia de mobil Rompetrol go.

Brandul George Enescu, reprezintă un diferenţiator pentru brandul de ţară al României; ambele produse culturale de excepţie - Festivalul şi Concursul - dau motive de mândrie oricărui român şi instituţie a statului, iar noi, Rompetrol, în calitate de parteneri, ne bucurăm că putem contribui cu o mică parte la această poveste muzicală de succes.





Sunteţi un partener vechi al Festivalului, ce aduce la nivel sufletesc, atât dumneavoastră, cât şi echipei Rompetrol, participarea la concertele de muzică clasică şi atmosfera Festivalului?

Desi sună a clişeu – este foarte multă bucurie şi recunoştinţă că suntem parte din istoria recentă a Festivalului. În acelaşi timp – în faţa geniului lui Enescu, suntem umili şi privim cu curiozitate fiecare concert şi interpretare, ne bucurăm de orchestre şi muzicieni şi că putem împărtăşi această “istorie din iubire” şi cu alţi melomani.



Ce concerte şi recitaluri vă atrag cel mai mult din programul jubiliar al Festivalului? Există vreun artist sau vreo formaţie care este preferatul/preferata dvs?

Programul de anul acesta este foarte generos – ne bucură constanta prezenţă a unor mari orchestre – London Symphony Orchestra, Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam, Orchestra Academiei Naţionale Santa Cecilia, a maeştrilor dirijori – Sir Simon Rattle, Valery Gergiev, şi, bineînţeles, revederea în concerte a laureaţilor Concursului George Enescu.

Concertul de închidere din 26 septembrie, prezentat de Rompetrol, dirijat de Daniel Harding are un program deosebit, cu Wagner, Dvorak, şi Bruckner, şi aproape că se poate numi premieră – „Pastorale – Fantaisie pour petit orchestre” a lui George Enescu, compoziţie ce a avut nevoie de 118 ani să ajungă din nou în sala de concerte (fapt ce îl datorăm dirijorului Gabriel Bebeşelea care a analizat, transcris, editat manuscrisul din perioada „de tinereţe” a lui Enescu). Iar pentru mine personal este o bucurie să îl ascult şi descopăr pe Enescu în concertele marilor orchestre, şi mă bucur că au existat colaborări între muzicieni români şi kazahi, şi chiar Gabriel Bebeşelea a dirijat un concert în Kazahstan.



Sunteţi familiarizat cu publicul Festivalului Enescu şi cu semnificaţia pe care Festivalul o are pentru iubitorii de muzică – ce credeţi că va fi diferit la ediţia din 2021 şi cum vă aşteptaţi să găsiţi publicul Festivalului, după un an în care oamenii nu au putut să mai meargă în sălile de concerte?

Este un moment aniversar – 140 de ani de la naşterea compozitorului român, a 25-a ediţie de Festival, şi simt deja multă emoţie şi nerăbdare în rândul publicului (şi văd asta în special la colegii mei din Rompetrol). Sunt 4 săptămâni de concerte deosebite după un an şi jumătate de restricţii generate de pandemie şi cu puţine proiecte culturale cu public, este o nevoie firească de a fi din nou în sală, de reconectare cu artiştii. Canalele digitale ne dau acces la foarte multe evenimente, dar ne privează de linistea şi emoţia sălii de spectacol, de aplauze, de encore, de discuţiile după concert.



Festivalul Enescu din acest an are o dublă semnificaţie – marchează 140 de ani de la naşterea muzicianului George Enescu precum şi Jubileul Festivalului – cea de-a 25-a ediţie. Dacă ar fi să transmiteţi publicului larg un mesaj despre George Enescu şi despre Festivalul Enescu, ce aţi spune?

Multe din compoziţiile lui Enescu au ca inspiraţie folclorul românesc; iubirea şi dorul pentru zonele natale se simt din muzica lui. Românii sunt mândri de Enescu, de cum a folosit elemente culturale româneşti şi le-a promovat la nivel internaţional prin muzica lui.

Să ne lăsăm cu toţii inspiraţi de Enescu, de valorile lui, să le asimilăm şi să ne ghideze permanent, pentru că doar cu leadership personal, cu responsabilitate şi un compas moral puternic putem trece peste provocări şi pandemii.

Iar Festivalul Internaţional George Enescu să continue, cu un public naţional şi internaţional din ce în ce mai numeros, cu săli de spectacole demne de muzica şi numele compozitorului român, cu parteneri implicaţi!



CV

Un kazah cu studii la Geneva



Nume: Iskander Abdibaitov



Locul naşterii: Kazahstan



Studiile şi cariera:

Şi-a luat licenţa în Drept la American University in Central Asia (Universitatea Americană din Asia Centrală), iar apoi a studiat la două masteruri: tot în Drept la Indiana University School of Law în Indianapolis şi unul de Administraţia afacerilor (Master Business Administration – MBA) la Geneva Business School.

Începând din 2010, lucrează la KazMunayGas (KMG) Group.

În prezent, îndeplineşte funcţia de Chief Officer Corporate Development la Rompetrol (KMG), proprietate a KazMunayGas (KMG) Group.

Asigură managementul pentru Blocul de Dezvoltare Corporatistă al companiei, incluzând funcţiile de Relaţii Publice şi Comunicaţii interne, în concordanţă cu strategia pe termen lung a Grupului.



Locuieşte în: Bucureşti