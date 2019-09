Adevărul.ro transmite „Ifigenia în Taurida”, de la 22.30, de la Ateneu

Orchestra of the Age of Enlightnment

Laurence Cummings este un dirijor şi clavecinist recunoscut pe plan international şi este un exponent versatil şi captivant al interpretărilor istorice. 2012 a marcat stagiunea sa de debut în calitate de nou Director Artistic al International Händel-Festpiele Göttingen. Începând din 1999, a fost Director Muzical al Festivalului Haendel de la Londra, unde concertele au inclus producţii cu Messiah, Deborah, Athalia, Esther, Agrippina, Sosarme, Alexander Balus, Hercules, Samson, Ezio, Riccardo Primo şi Tolomeo. În calitate de conducător al secţiei de Interpretări Istorice de la Royal Academy of Music (RAM) între 1997 şi 2012, a adus atât orchestrele clasice, cât şi pe cele baroce în zona curriculumului consacrat. În acest moment, ocupă postul de Profesor William Crotch de Interpretare Istorică la RAM. A fost şi Director muzical al the Tilford Bach Society şi este membru în boardul Handel House London, cât şi un oaspete obişnuit al Casa da Musica din Porto, unde dirijează Orquestra Barroca Casa da Música.

Cummings se bucură de o carieră activă în calitate de dirijor invitat. Şi-a făcut debutul în SUA dirijând Orfeo cu Handel and Haydn Society din Boston. A condus St. Paul Chamber Orchestra şi are apariţii constante cu English Concert şi cu Orchestra of the Age of Enlightenment, atât în Marea Britanie, cât şi în turneu. De asemenea, lucrează cu Zurich Chamber Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic (RLPO), Ulster Orchestra, Hallé Orchestra in Bridgewater Hall, Irish Baroque Orchestra, Britten Sinfonia, Royal Academy of Music Baroque, Northern Sinfonia, Jerusalem Symphony, Basel Chamber Orchestra şi Wiener Akademie.

A dirijat opere pe scene prestigioase din Marea Britanie şi din Europa, incluzând aici English National Opera (L’Incoronazione di Poppea şi Orfeo de Monteverdi; Semele, Messiah şi Radamisto de Haendel), Glyndebourne Festival Opera (Giulio Cesare şi The Fairy Queen de Purcell); Gothenburg Opera (Giulio Cesare şi Alcina), Garsington Opera (lucrările lui Vivaldi – L’Incoronazione di Dario, La Verita in Cimento, şi L’Olimpiade), Opera de Lyon (Messiah); Opernhaus Zurich (SALE); Linbury Theatre Covent Garden (Alceste), English Touring Opera (Ariodante şi Tolome).

Este cunoscut pentru faptul că a introdus multe rarităţi de Haendel, dar şi alte lucrări puţin cunoscute ale unor compozitori din perioada barocă, printre care Emilio de Cavalieri (Rappresentatione di Anima e di Corpo), Eccles (The Judgment of Paris şi King Arthur), Francisco António de Almeida (La Spinalba şi La Guiditta).

Discografia sa extinsă include prima înregistrare a lucrării proaspăt descoperite a lui Haendel, intitulată Gloria, cu Emma Kirkby şi the Royal Academy of Music pentru BIS, discuri solo cu muzică de clavecin (inclusiv muzică de Louis şi Francois Couperin) pentru Naxos. Un disc cu arii de Haendel cu Angelika Kirchschlager şi Basel Chamber Orchestra la Sony BMG a fost urmat de o înregistrare cu duete de Haendel cu Lawrence Zazzo şi Nuria Rial, tot cu Basel Chamber Orchestra, la Deutsche Harmonia Mundi. Dirijează English Concert şi pe Maurice Steger la blockflote pe un disc cu concerte de Corelli lansat de Harmonia Mundi.

Planurile sale de viitor includ producţii pentru Gothenburg Opera, Zurich Opera, English National Opera, Opera North, Glyndebourne on Tour şi Opera de Lyon, pe lângă concerte cu Handel and Haydn Society din Boston, Washington’s National Symphony, English Concert, Royal Liverpool Philharmonic, St. Paul Chamber Orchestra şi Orchestra of the Age of Enlightenment, dimpreună cu angajamentele curente de la Porto şi de la Festivalurile Haendel din Londra şi Göttingen.

ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT

LAURENCE CUMMINGS dirijor

Gluck „Ifigenia în Taurida”, operă în concert

ANNA CATERINA ANTONACCI Ifigenia (mezzosoprană)

CHRISTOPHER MALTMAN Oreste (bariton)

TOBY SPENCE Pylade (tenor)

ANDREW FOSTER-WILLIAMS Thoas (bas-bariton)

MARY BEVAN Diane (soprană)

SOFIA LARSSON* Femeie greacă (soprană)

MIRIAM ALLAN Prima preoteasă (soprană)

JESSICA CALE A doua preoteasă (soprană)

DINGLE YANDELL* Scit (bas-bariton)

BRIAN MCALEA Preot (bariton)

*cântăreţii marcaţi cu * fac parte din proiectul „Rising Stars”. „Rising Stars” desemnează tineri artişti remarcabili selectaţi de OAE prin concurs. Programul se desfăşoară odată la doi ani şi atrage sute de aplicaţii din Marea Britanie şi din străinătate. Dingle Yandell afost selectat pentru programul 2017-2019, iar Sofia Larsson, pentru perioada 2019-2021.



