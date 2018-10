Ordonanţa pe legile justiţiei a fost adoptată. Toader: Se încheie dezbaterea pe Legile Justiţei

UPDATE Ministrul Tudorel Toader prezintă modificările ce vor fi aduse Legilor Justiţiei de OUG adoptată de către Guvern luni dimineaţă. „Considerăm că modificările aduse Lgilor Justiţiei se vor dovedi benefice pentru activitatea actelor de justiţiei, pentru cetăţeni”, a anunţat ministrul Tudorel Toader.





Ministrul a sups că OUG are rolul de a corela cele trei legi cu recomandările Comisiei de la Veneţia şi cu recomandările venite din partea Consiliului Superior al Magistraturii.





„Eu nu am mers la Comisia de la Veneţia pentru a negocia soluţiile din OUG. Nu am mers la sediul Comisiei de la Veneţia nici pentru a lua aprobare pentru aceste modificare, şi nici nu am mers acolo pe cont propriu fără o prealabilă dezbatere cu decidenţii din ţară”, a precizat ministrul Justiţiei.





Potrivit ministrului Justiţiei a fost amânată prevederea ce dădea magistraţilor dreptul de a se pensiona după doar 20 de ani de experienţă. Amânarea acestei prevederi, cerută şi de Comisia de la Veneţia, va fi valabilă până la sfârşitul anului 2019, şi nu 2022, aşa cum se arăta în primul proiect al acestei ordonanţe.





"Se măreşte vechimea pentru cei în magistratură, pentru cei care vor dovedi funcţia de procuror general ÎCCJ, prim-adjunctul, funcţiile de conducere de la DNA şi DIICOT, care va fi durata de vechime minimă de 15 ani. Deci de la 8 ani la 15 ani", a declarat Tudorel Toader.



La DIICOT şi DNA, creşte vârsta la 10 ani de experienţă în profesie, pentru a accede în funcţia de procuror la aceste structuri. "Am eliminat posibiltatea revocării procurorului din structura DNA, DIICOT de către procurorul şef în prezenta avertismentului, cea mai mică sancţiune. Viitorii procurori care vor funcţiona la Secţia de investigare a infracţiunilor în justiţie vor beneficia de procurori detaşaţi în condiţiile legii", a spus Toader.

O altă prevedere a OUG este cea potrivit căreia ministrul Justiţiei poate sesiza Inspecţia Judiciară.

"Comisia de la Veneţia a reţinut faptul că cei doi reprezentanţi ai societăţii civile în CSM nu au drept de vot în plenul CSM. Şi ne scrie Comisia de la Veneţia cât de important e ca aceştia să aibă drept de vot. Înţeleg acum că dezinformarea e cauza. Constituţia spune că reprezentanţii societăţii civile participă la plenul CSM, cu drept de vot. E adevărat că în lege nu scria explicit că au drept de vot, dar cei doi reprezentanţi ai CSM întotdeauna au participat la plen şi au avut drept de vot. Dar ca să fie limpede reprezentanţii societăţii civile participă cu drept de vot la lucrările plenului CSM, astfel cum scrie în Constituţie. Ministrul Justiţiei poate sesiza Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă sunt săvârşirite abateri disciplinare de procurori. Numai de procurori, subliniez. Prin raportare la 132 din Constituţie care spune că procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei. Autoritatea ar fi pur declarativă, dacă nu ai avea şi un instrument juridic", a precizat ministrul Justiţiei.

O altă modificare se referă la revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. "Faptul că membrii CSM pot fi revocaţi din funcţie, dacă citez „pierd încrederea celor care i-au ales”. Ori încrederea e factor de natură subiectivă care nu poate fi cuantificat şi atunci acelaşi lucru în care eu am încredere, altul să nu aibă încredere. Această abordare subiectivă nu trebuie să se reflecte în statutul unui membru al CSM. E recomandarea Comisiei de la Veneţia. Am eliminat-o şi am preluat elemente procedurale primite de la reprezentanţi ai CSM", a completat Toader.





UPDATE OUG privind Legile Justiţiei a fost adoptată.





***





Ştirea Iniţială: Procurorul general a României a criticat luni modificările aduse Legilor Justiţiei prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată luni de executiv. Magistratul a spus că vor fi afectate marile dosare, precum dosarul Revoluţiei din 1989 şi cel al violenţelor din 10 august, din cauză că vor înceta delegările procurorilor militari la Parchetul General şi care contribuie la aceste dosare. Procurorul general a subliniat faptul că odată aceste colective destrămate „va fi greu de ştiut cum anume vor mai putea fi soluţionate aceste dosare”.









Premierul Viorica Dăncilă a anunţat luni, că Executivul va emite Ordonanţa de Urgenţă privind cele trei legi ale justiţiei, pentru a le pune în acord cu observaţiile Comisiei de la Veneţia.







„Ceea ce adoptăm astăzi în Guvern reprezintă o armonizare a prevederilor legilor pentu a asigura o mai bună practică a actului de justiţiei. Justiţia trebuie să fie o garanţie a apărării drepturilor românilor, iar abuzurile în înfăptuirea actului de justiţie nu sunt şi nu vor fi tolerate”, a completat şeful Executivului.

Proiectul de OUG nu a fost publicat nici de guvern, nici de Ministerul Justiţiei.





Ce conţine OUG

Una dintre principalele prevederi ale proiectului se referă la pensionarea anticipată a magistraţilor cu vechime cuprinsă între 20 şi 25 de ani, care se amână până la 31 decembrie 2022.

De asemenea, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, propune şi o modificare în ceea ce priveşte selecţia procurorilor-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT. Astfel, în proiectul de OUG se prevede ca interviurile de la Ministerul Justiţiei cu candidaţii să fie publice, transmise online şi apoi arhivate.

În document se mai prevede modificarea şi, practic, îngreunarea procedurii de revocare a unui membru ales al CSM. Şi aceasta este o solicitare formulată de Comisia de la Veneţia. O altă modificare care atrage atenţia se referă la posibilitatea ca ministrul Justiţiei să ceară sancţionarea unor magistraţi. Prevederea a mai fost în vigoare în trecut şi, ulterior, anulată. „Acţiunea disciplinară în cazul abaterilor săvârşite de judecători sau procurori poate fi exercitată şi de ministrul justiţiei. Verificările prealabile, pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare, se efectuează de către Inspecţia Judiciară, la solicitarea ministrului Justiţiei”, se spune în proiectul de OUG care va fi dicutat astăzi.

În 13 iulie, reprezentanţii Comisiei au prezentat un aviz preliminar asupra legilor justiţiei şi au recomandat menţinerea rolului preşedintelui României şi al CSM în numirea sau revocarea procurorilor şefi, reconsiderarea înfiinţării unei secţii de anchetare a magistraţilor, renunţarea la schema de pensionare anticipată a magistraţilor, dar şi eliminarea sau redefinirea prevederilor care le permit procurorilor şefi să invalideze, ca neîntemeiate, soluţiile procurorilor.

Toader şi Comisia de la Veneţia

După mai multe întâlniri cu membrii Comisiei de la Veneţia, la începutul lunii octombrie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat că aceştia au fost de acord cu OUG pentru legile justiţiei şi că va trimite draftul la CSM pentru aviz, urmând ca, apoi, să fie adoptată ordonanţa. Până în această dimineaţă, membrii CSM nu dăduseră încă un aviz pe prevederile ordonanţei.

„Draftul l-am trimis înainte. (...) Am luat soluţie cu soluţie, am discutat-o cu argumente şi contraargumente. Am avut şapte propuneri, toate au fost agreate, fiecare au fost considerate necesare pentru evitarea unor disfuncţionalităţi. Noi ştim că Comisia de la Veneţia nu e deschisă la OUG, dar nu-i deschisă la ordonanţele care au rolul de a ocoli procedura parlamentară, constituţională. În cazul acesta, e vorba de preîntâmpinarea unor mai efecte mai puţîn dorite. (...) Dânşii au agreat de comun acord, au exprimat agrementul pentru adoptarea unei OUG in sensul celor discutate", spunea atunci ministrul.







„Din păcate proiectele de lege făcute în grabă sunt de natură să afecteze marile dosarele aflate în curs de soluţionare. Spre exemplu, marile dosare care sunt pe rolul Ministerului Public şi sunt foarte bine cunoscute. Spre exemplu, cele aflate pe rolul parchetelor militare. Au fost concentrate resurse umane prin delegare pentru a rezolva dosare mari şi complexe. Ei bine, la aceste situaţii vor înceta delegările pe funcţiile respective, iar colectivele care lucrează în acest moment vor fi desfiinţate. Va fi foarte dificil de imaginat cum vor putea fi finalizate aceste dosare despre care toată lumea susţine că dorim să fie finalizate ca România să nu mai plătească sume mari de bani în urma condamnărilor CEDO”, a declarat procurorul general al României, Augustin Lazăr, prezent la Consiliul Superior al Magistraturii.